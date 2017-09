Mehr Flüchtlinge im Ausbildungs- und Arbeitsverhältnis

TRIER. Die beiden Kammern IHK und HwK, die Agentur für Arbeit und das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium sind zufrieden: Immer mehr Flüchtlinge können dank vereinter Anstrengungen in ein Ausbildungsverhältnis übernommen werden. Das teilten die Repräsentanten am Donnerstag im Rahmen eines Pressegespräches mit.

Von Rolf Lorig

Im vergangenen Jahr hatte es erstmals den ‟Tag der Chancengarantie‟ gegeben. Den hatten die oben genannten Organisationen ins Leben gerufen, um den in dieser Region lebenden Flüchtlingen eine Perspektive zu geben. Gelang das der IHK in 2016 noch bei 19 Menschen, so konnte die Zahl in diesem Jahr auf 67 Azubis gesteigert werden. Für die Handwerkskammer Trier teilte Hauptgeschäftsführer Axel Bettendorf mit, dass bislang 37 Einstiegsqualifikationen vermittelt und 61 Lehrverhältnisse aus Nicht-EU-Ländern abgeschlossen wurden. Diese Menschen kommen aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak, Eritrea und Somalia.

Zahl der Erwerbstätigen steigt

Positive Zahlen kamen auch von Heribert Wilhelmi, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier. So ist die Arbeitslosenquote (aktuell 26,8 Prozent, im Vorjahresmonat lag sie noch bei 35,8 Prozent) bei den Menschen aus nichteuropäischen Asylherkunftsländern deutlich gesunken. Insgesamt gebe es in diesem Bereich 939 Arbeitslose. Seit Beginn des Jahres hätten 263 Personen eine Erwerbstätigkeit oder eine betriebliche Ausbildung aufgenommen. Zudem haben seinen Worten zufolge 603 Personen eine sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit bekommen, was 243 Menschen mehr seien als im Vorjahr. Generell könne gesagt werden, dass der Anteil der arbeitslosen Personen aus Asylherkunftsländern sinke, gleichzeitig die Zahl der Erwerbstätigen gestiegen sei.

Staatssekretärin Daniela Schmitt vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau war nicht zuletzt wegen dieser Zahlen voll des Lobes. In Trier sei viel auf den Weg gebracht worden, sagte sie. Sie erlebe hier eine hervorragende Zusammenarbeit bei den Akteuren, die ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung in vorbildlicher Weise gerecht geworden seien.

Die Formel für diese Zusammenarbeit brachte IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Glockauer auf vier kurze Worte: ‟Finden, vorbereiten, matchen, begleiten.” Für das Finden waren zunächst die beiden Kammern zuständig. Sie sprachen ihre Mitgliedsbetriebe an, warben für das gemeinsame Vorhaben. Bei der sich dann anschließenden Vorbereitung ging es in erster Linie um die Vermittlung von Sprachkompetenz. ‟Angesichts des zum Teil hochkomplexen Unterrichtsstoffes in den Schulen und Berufsschulen ist das der Dreh- und Angelpunkt der Maßnahme‟, registrierten alle Mitwirkenden.

Man habe viel aus den Erkenntnissen des Vorjahres gelernt, betonte Heribert Wilhelmi. Eine dieser Erkenntnisse sei gewesen, dass man die Sprach- und Berufsseminare eng miteinander verzahnt habe, um so die Menschen noch besser in der Ausbildung begleiten zu können.

‟Unternehmen gestalten Integration‟

Für die IHK gab Jan Glockauer die Gründung des Zusammenschlusses ‟Unternehmen gestalten Integration‟ (UGI) bekannt. Hierbei handelt es sich um Mitgliedsbetriebe, die mit diesem Zusammenschluss eine Austausch-Plattform geschaffen haben, um aktuelle Hürden und Anliegen besser Besprechen und praxisorientiert lösen zu können. Auch die Handwerkskammer trägt dem Rechnung; Hauptgeschäftsführer Axel Bettendorf machte deutlich, dass es hier neben der zentralen Anlaufstelle für Menschen mit Fluchthintergrund auch eine erhebliche Ausweitung des Beratungs- und Betreuungsangebotes gibt.

Zudem betreiben die Handwerkskammern in Rheinland-Pfalz seit Anfang dieses Jahres mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums die landesweite Servicestelle KAUSA. Die Mitarbeiter an den einzelnen Standorten sollen Menschen mit Migrationshintergrund nach den Worten Bettendorfs ‟nicht nur überzeugen, sondern auch hineinziehen”. Unternehmer mit ausländischen Wurzeln sollen nicht nur ihr Gewerbe betreiben, sondern auch ausbilden und damit einen Beitrag zum Fachkräftenachwuchs leisten.

Ein noch unzureichend gelöstes Problem besteht nach Ansicht aller Beteiligten bei denjenigen, die nicht aus Krisengebieten kommen, sondern aus Ländern mit einer unzureichenden Schutzquote oder aber aus reiner wirtschaftlicher Not. Es gebe viele junge Menschen, beispielsweise aus Ägypten, die über gute Kompetenzen verfügten. Das reiche von einer abgeschlossenen Berufsausbildung bis hin zur Hochschulausbildung. Hier sehen vor allem die beiden Kammern ein großes Potenzial, das Fachkräfteproblem zu dämpfen. Doch dafür bedürfe es einer geregelten Zuwanderung, die das ermögliche. Nach Auffassung der Kammern wäre es an der Zeit, über ein Einwanderungsgesetz diese Zuwanderung auch zu steuern. Damit wären diese Menschen willkommen, hätten die notwenigen sprachlichen und beruflichen Grundvoraussetzungen und müssten nicht tagtäglich um ihr Bleiberecht in Deutschland fürchten.



