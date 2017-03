Mehr Klassik, mehr Picknick, mehr Porta³

TRIER. Am Anfang war es nur eine Idee, am Ende stand nach eingehenden Beratungen mit allen Beteiligten eine Überraschung fest, die alle Musikbegeisterten freuen wird: Auch in diesem Jahr wird es ein kostenloses Picknickkonzert des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier vor der Porta Nigra geben. Als Teil des Porta³-Festivals ersetzt es das kostenpflichtige Programm “MusiCult”, das ursprünglich an derselben Spielstätte geplant war. Bereits gekaufte Karten können ab sofort an allen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Zu allen guten Dingen braucht man drei, für besonders gute Dinge sogar vier. Und so waren es vier Wünsche beziehungsweise Entscheidungen, um erstmals einen Abend der Porta³-Reihe eintrittsfrei für alle Trierer anzubieten: das Anliegen des Generalmusikdirektors Victor Puhl, noch einmal vor der Porta dirigieren zu wollen, die Absicht des Oberbürgermeisters, sein Geschenk an die Stadt nach dem phänomenalen Erfolg des philharmonischen Picknickkonzerts 2016 wiederholen zu wollen, die Anfrage des ttm-Geschäftsführers Dirk Eis, ob eine Verknüpfung zu Porta³ möglich sei, und die Bereitschaft von Oliver Thome, Geschäftsführer von Popp Concerts, dies organisatorisch möglich zu machen.

“Letztendlich bestand das Ziel darin, das kostenlose Picknickkonzert in die bestehende Veranstaltungsreihe einzubinden, um so Porta³ um eine weitere Facette zu bereichern und gleichzeitig einen kostenffizienten und attraktiven Rahmen für das Picknickkonzert zu gewährleisten”, so Thome. Unter dem Motto “Liebe, Tod und Eifersucht” wird das Programm auch in diesem Jahr aus einer Mischung von Klassik, Opern- und Filmmusik bestehen.

“Eine besondere Herausforderung war natürlich, dass für das ursprünglich geplante MusiCult-Konzert bereits Karten verkauft worden waren und wir unsere Marketingmaßnahmen darauf ausgerichtet hatten”, berichtet Dirk Eis von den Planungen hinter den Kulissen. “Am Ende konnten wir hierfür jedoch mit allen Beteiligten entsprechende Lösungen finden, um das herausragende Picknickkonzert des letzten Jahres zu wiederholen.” Dass dieser Abend nun in Porta³ integriert wird, sei dem besonderen Umstand zu verdanken, dass “Fury in the Slaughterhouse” aufgrund der großen Nachfrage ein Zusatzkonzert am Donnerstagabend spielen. “Dadurch sind Freiräume entstanden, die eine konzeptionelle Neuausrichtung des Sonntagabends ermöglichen”, so Eis.

Bereits gekaufte Karten können ab sofort dort zurückgegeben werden, wo sie zuvor gekauft wurden. Wer jedoch auch am Picknickkonzert vor Ort sein möchte, sollte sein Ticket noch aufheben und es am 18. Juni vor Ort abgeben: Bis 19.30 Uhr erhalten die Ticketkäufer der ersten Stunde am Einlass ihr Geld zurück und einen Gutschein, der ihnen einen Sitzplatz in einem reservierten Bereich sichert. Erst ab 19.30 Uhr wird dieser exklusive Bereich auch für andere Picknickkonzertgänger freigegeben. Das Konzert selbst beginnt um 20 Uhr.

Alle Termine im Überblick

Zusatztermin

Fury in the Slaughterhouse – Live 2017 Open Air

Donnerstag, 15. Juni, 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr)

Stehplatz 54,00 €

Fury in the Slaughterhouse – Live 2017 Open Air – Ausverkauft

Freitag, 16. Juni, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr)

Stehplatz 54,00 €

Jennifer Rostock – “genau in diesem ton.” Open Air

Samstag, 17. Juni, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr)

Stehplatz 38,55 €

Das Philharmonische Orchester der Stadt Trier

Picknickkonzert 2017

Sonntag, 18. Juni, 20 Uhr

Kostenlos, freie Platzwahl

Alle Konzerte finden auf dem Porta Nigra-Vorplatz statt. Karten sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter kartenvorverkauf-trier.de, unter ticket-regional.de und am Counter der Trier-Information an der Porta Nigra erhältlich. Tickethotline: 0651/9941188. (tr)



