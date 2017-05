Mehr Kompetenzen und bessere Honorierung

TRIER. Ein Ausbau der Kompetenzen von Ortsbeiräten sowie mehr Geld für Ortsvorsteher, das sieht eine Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Trier vor, die Dezernent Andreas Ludwig bei der Pressekonferenz des Stadtvorstands vorstellte. Damit soll die Arbeit der Ortsbeiräte und deren Vorsteher eine höhere Wertschätzung erfahren.

Wenn Andreas Ludwig an seine ersten Tage im Amt zurückdenkt, erinnert er sich sofort an seine erste Zusammenkunft mit den 19 Ortsvorstehern der Stadt. Die machten bei der Zusammenkunft aus ihrem Herzen keine Mördergrube, äußerten ihren Unmut über den Gestaltungsspielraum der Ortsbeiräte und setzten auch die Honorierung der Ortsvorsteher auf die Tagesordnung.

Zwei Jahre ist das nun her. Die Überlegungen der Ortsvorsteher nahm Ludwig mit in die Verwaltung und machte sich zusammen mit dem Stadtvorstand und Fachleuten ans Werk. Das Ergebnis dieser Arbeit kann sich sehen lassen. Auf zwei DIN A4-Seiten sind nun die Aufgaben und Rechte der Ortsvorsteher und der Ortsbeiräte in den Paragraphen vier, fünf und sechs genau formuliert. Ein Beispiel: Ortsbeiräte können so demnächst in Abstimmung mit der Verwaltung über die Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen, Siedlungen und Anlagen sowie städtischen Einrichtungen wie Kitas und Parks entscheiden. Der Stadtrat soll dann nur noch in den Fällen von Streitigkeiten sich mit der Thematik befassen.

Und auch eine höhere Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteher ist vorgesehen. Sollte der Stadtrat dem gesamten Vorhaben zustimmen, bekommen Ortsvorsteher künftig 27,5 Prozent der Bezüge eines Ortsbürgermeisters. Laut Ludwig reicht die Spanne dann – je nach Größe des Stadtteils – von 233 Euro (alt 161 Euro) bis 647 Euro (alt 447 Euro). (rl)



