Mehr Zeit und weniger Stress im Job

TRIER. ‟Keine Zeit!“ – Wer kennt diese Antwort nicht, oft dazu aus dem eigenen Mund? Gerade am Arbeitsplatz macht es sich bemerkbar, dass Zeit nicht vermehrbar ist. Zugleich steigen Aufgaben und Ansprüche. Das Ergebnis: Zeitstress und die Gefahr von Burnout! Was lässt sich dagegen tun: Noch mehr Disziplin und Planung? Oder ein besseres persönliches Management? Antworten darauf gibt das Seminar “Persönliche Arbeitstechnik – die beste Anlage fürs Leben“ am 27. April in der Handwerkskammer (HWK) Trier.

Im Mittelpunkt stehen Wege zu mehr Zeitsouveränität: von einem Selbsttest über die Themen Störfaktoren, Energieräuber, Disziplin, Arbeitsprinzipien und Prioritäten, Strategien gegen Fremdsteuerung bis hin zu Tipps für zielorientierte Kommunikation. Der Lehrgang findet von 9 bis 16 Uhr statt. Die Seminargebühr beträgt 200 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung: Claudia Marx, Telefon 0800/0207-400, E-Mail: cmarx@hwk-trier.de (tr)



