Mehrere Einbrüche am Freitagabend

TRIER. Gleich zwei Mal sind bisher Unbekannte am vergangenen Freitag, in Wohnungen in der Trierer Saarstraße eingebrochen. In einem Fall wurden zwei Einbrecher von der Wohnungsinhaberin gestört und flüchteten.

Zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr brachen Unbekannte die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf und verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung und entwendeten Schmuck. Wie der oder die Täter in das Haus gelangten, ist bisher nicht bekannt.

Am selben Tag gegen 19.45 Uhr versuchten zwei Unbekannte in einer Wohnung eines weiteren Mehrfamilienhauses in der Saarstraße einzubrechen. Als sie dabei waren, die Wohnungstür aufzubrechen, wurden sie von der Wohnungsmieterin bemerkt, die daraufhin laut um Hilfe rief. Die Einbrecher flüchteten. Einer der Männer war etwa 1,70 Meter groß. Er hatte eine normale Statur und längere, dunkle Haare. Der Mann trug eine helle Jacke.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, muss noch ermittelt werden.

Einen weiteren Einbruch meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Trierer Anton-Caspary-Straße. Nachdem die Bewohner einer Wohnung des Mehrfamilienhauses am Freitagabend gegen 20.30 Uhr in ihre Wohnung zurückkehrten, stellten sie fest, dass Unbekannte offenbar versucht hatten, die Wohnungstür aufzubrechen. Dies misslang jedoch. Andere Bewohner des Hauses teilten der Polizei jedoch mit, dass ein paar Nike-Turnschuhe entwendet worden waren, die im Hausflur standen.

Hinweise zu den Sachverhalten nimmt die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2290, entgegen. (tr)



Drucken