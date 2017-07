Mehrere Verkehrsunfälle mit einem Opel Tigra

TRIER. Alkohol am Steuer: Eine 44 jährige Fahrerin eines Opel Tigra fuhr am 20. Juli gegen 16:00 Uhr von der Hornstraße nach links in die Eurener Straße, anschließend in Richtung Luxemburger Straße. Diese überquerte sie und wollte auf der Römerbrücke wenden. Hierbei stieß die Fahrerin gegen einen am Fahrbahnrand in Längsaufstellung geparkten Pkw.

Die Unfallverursacherin wurde von vor Ort befindlichen Unfallzeugen an der Weiterfahrt gehindert. Bereits in der Hornstraße und auf der Eisenbahnbrücke verursachte die Pkw-Fahrerin mehrere Unfälle.

Da die Fahrtstrecke noch nicht genau ermittelt werden konnte, besteht die Möglichkeit, dass die Fahrerin, die erheblich unter Alkoholeinfluss stand, im Vorfeld weitere Unfälle im Stadtgebiet verursachte. Die Polizei bittet daher Zeugen, die weitere Unfälle mit einem Opel Tigra beobachteten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Tel.- Nr.: 0651 9779 3200 in Verbindung zu setzen. (tr)



