TRIER. Drei verletzte Personen und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles in der Ruwerer Straße.

An einer Baustelle in Höhe der Ruwerer Straße Nr. 24 staute sich am heutigen Dienstag gegen 13.10 Uhr der Verkehr. Ein 23-jähriger PKW-Fahrer fuhr aus Richtung Verteilerkreis kommend in Fahrtrichtung Ruwer. Dabei schätzte er offenbar die Verkehrssituation falsch ein und fuhr ungebremst auf einen vor der Baustelle haltenden PKW auf.

Durch die Wucht des Aufpralls schob er dieses Fahrzeug nach vorne und gegen zwei weitere haltende Autos. Hierdurch wurden insgesamt drei Personen verletzt, eine davon schwer. An den vier beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Ruwerer Straße kurzzeitig voll gesperrt werden. Es kam dadurch zu erheblichen Behinderungen in den Stadtteilen Trier Ruwer und Trier Nord.

Im Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektion Trier, der Berufsfeuerwehr Trier, der Rettungsdienste sowie der Rettungshubschrauber.

