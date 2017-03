TRIER. Seinen Wohnraum ansprechend zu gestalten und formschön einzurichten, ist nicht nur ein Wunsch in der Gegenwart. Auch in früheren Jahrhunderten wurde Wert auf ein gepflegtes und gerne auch repräsentatives Umfeld gelegt. Bernd Röder stellt am Dienstag, 21. März, in der Führung “Meisterwerke der Schreinerkunst” im Stadtmuseum Simeonstift einige ausgewählte Möbelstücke vor, die sich Trierer Kurfürsten für ihre Innenräume anfertigen ließen und die heute kunstvolles Zeugnis der Schreinerkunst ihrer Epoche sind. Der Ausflug in die prächtige Zeit des Barock und Rokoko beginnt um 19 Uhr, dauert ungefähr eine Stunde. Die Teilnahme kostet sechs Euro. (tr)



