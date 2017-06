Menschenrechtlerin Bilge zu Gast bei der AfD

TRIER. Die Menschenrechtlerin Leyla Bilge spricht auf Einladung der AfD-Kreisverbände Trier und Trier-Saarburg am Samstag, 3.Juni, um 19 Uhr im Restaurant Postillion, Herzogenbuscherstraße 1.Leyla Bilge (35) ist eine kurdische Muslimin,die sich kritisch mit dem Islam und der deutschen Flüchtlingspolitik auseinandersetzt.

Bilge flüchtete mit ihren Eltern vor über 30 Jahren vor der Verfolgung in der Türkei nach Deutschland. Heute hilft sie jesidischen und christlichen Flüchtlingen im Nahen Osten und in den Flüchtlingslagern im syrisch-türkischen Grenzgebiet. In Deutschland veranstaltet sie Benefizkonzerte, sammelt Spenden mit ihrem Verein Leyla e.V. und hält Vorträge über den Islam, Kinderehen und Frauenrechte.

Als weitere Redner werden der rheinland-pfälzische AfD-Bundestagsspitzenkandidat Sebastian Münzenmaier und der AfD-Direktkandidat für den Wahlkreis Trier, Erwin Ludwig, auftreten. Alle interessierten Bürger sind dazu eingeladen. Der Eintritt ist frei. (tr)



