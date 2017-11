TRIER. Vom 1. Dezember an bietet das Ada-Lovelace-Projekt der Universität Trier Mentoring für Schülerinnen mit Migrationshintergrund an. Jeden Freitagnachmittag trifft sich eine kleine Gruppe von Schülerinnen der Klassenstufen fünf bis acht mit zwei Lehramtsstudentinnen. Die beiden Mentorinnen sind Rollenvorbilder für die Schülerinnen und durch pädagogisches Training optimal auf diese Tätigkeit vorbereitet.

Während der Betreuung können die Schülerinnen von und mit den Mentorinnen lernen bei spannenden praktischen Mitmachangeboten wie dem Bau einer elektronischen Tischleuchte oder dem Programmieren eines eigenen Computerspiels. Ergänzend zum Gruppen-Mentoring werden gemeinsame kulturelle oder sportliche Unternehmungen angeboten, beispielsweise ein Besuch im Kletterpark, Museum oder Theater. Freude, Spaß und Interesse an den gemeinsamen Treffen stehen im Vordergrund. Interessierte können sich bis zum 27. November anmelden.

Mentoring ist eine bewährte Methode, um der Chancenungleichheit im Bildungssystem entgegenzuwirken und die gesellschaftliche Teilhabe der jeweiligen Zielgruppe zu fördern. Es bietet die Möglichkeit, auf individuelle Bildungsverläufe Einfluss zu nehmen und besondere Fähigkeiten der Teilnehmenden bewusst und sichtbar zu machen.

Das Programm für Schülerinnen der Klassenstufen fünf bis acht mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung beginnt am 1. Dezember und endet am 30. März 2018. Es findet in der Hochschule Trier, Standort Irminenfreihof, immer freitags von 14 bis 16 Uhr statt.

Verbindliche Anmeldung bis 27. November mit folgenden Angaben: Name und Anschrift sowie Alter und Klassenstufe der Teilnehmerin, Telefonnummer, E-Mail-Kontakt, Schule, erwachsene Ansprechperson.

Informationen und Anmeldung: Vera Lorenz, E-Mail: lorenzv@uni-trier.de, Telefon 0651-201 2245. (tr)



