Merkel: ‟Wir brauchen jetzt keine Experimente‟

TRIER. Großes Interesse am Auftritt der Bundeskanzlerin: Zahlreiche Menschen verfolgten am Freitag den Wahlkampfauftritt von Angela Merkel vor der Porta Nigra. Unterstützt wurde sie dabei von der rheinland-pfälzischen CDU-Vorsitzenden Julia Klöckner sowie regionalen Spitzenpolitikern.

Von Rolf Lorig

‟Da ist ja Peter Rauen, der alte Weggefährte!” Die Freude der Kanzlerin an dem Wiedersehen mit dem früheren Bundestagsabgeordneten von der Mosel ist echt. Lächelnd winkt sie von der Bühne her kräftig in seine Richtung, dann kann der offizielle Teil des Programms beginnen. Den Anfang macht Julia Klöckner, sie lobt die Arbeit der Kanzlerin, das Land brauche sie für vier weitere Jahre. Dann bedankt sie sich bei Bernhard Kaster, der nicht mehr für den Bundestag kandidiert und kündigt Andreas Steier als dessen Nachfolger an. Nach diesen Höflichkeiten attackiert sie die rheinland-pfälzische SPD-geführte Landesregierung, blickt aber auch über die Landesgrenzen hinaus. Klöckner beklagt den Lehrermangel und verurteilt die Praxis, Lehrer aus Gründen der Kosteneinsparung vor den Sommerferien zu entlassen, um sie sie später wieder einzustellen. Auch die Polizei und damit das Thema ‟Innere Sicherheit‟ nimmt sie unter ihre Fittiche: ‟Wir müssen die schützen, die uns schützen‟, ruft sie und spricht damit das Gesetzgebungsverfahren an, das Tätern Schlupflöcher bietet, die deshalb nach ihrer Festnahme nicht selten wieder rasch in Freiheit seien.

Das sieht auch die Bundeskanzlerin so. Für sie ist es ebenfalls ein Unding, dass Täter oft schon wenige Stunden nach ihrer Verhaftung wieder auf freiem Fuß sind. Und dann spult sie das ganz normale Programm ab: Die Digitalisierung der Arbeitswelt, die Weiterbildung von Lehrern zur Vermittlung von digitalen Unterrichtsinhalten, die Verurteilung der Autoindustrie beim Diesel-Skandal (‟Da wurde irrsinnig viel Vertrauen verspielt, das neu erobert werden muss – allerdings nicht zu Lasten von Belegschaft und Käufern‟), fordert mehr Aktivitäten in der Bildungspolitik sowie eine Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder.

Weniger Steuern, mehr Kindergeld

Auch das Thema Steuern bleibt da nicht außen vor. In ihrer Amtszeit sei es gelungen, die Zahl der Arbeitslosen zu halbieren und mehr Menschen in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu überführen. Das habe unter anderem auch zu vollen Steuerkassen geführt, die nun vor allem den niedrigen und mittleren Einkommensschichten zugute kommen sollen. Und zwar durch geringere Steuerzahlungen und einen schrittweisen Abbau des Solidaritätszuschlages. Zudem solle den Menschen, die wegen ihres geringen Einkommens keine Steuern zahlen müssen, das Kindergeld erhöht werden. Und auch bei den Krankenschwestern und Pflegern in Altenheimen gelte es helfend tätig zu werden.

Zum Schluss richtete die Kanzlerin den Blick auf die Nachbarn: Wichtig sei mehr Einsatz für Europa sowie der gemeinsame Kampf gegen den islamischen Terrorismus. Auch die Flüchtlinge fehlten nicht in der Rede von Angela Merkel: Die Bekämpfung der Fluchtursachen in den Herkunftsländern ist für sie die dringlichste Aufgabe, um einen Exodus wie 2015, der alle unvorbereitet getroffen habe, künftig zu vermeiden. Wer als Flüchtling in Deutschland bleiben wolle, müsse aber auch die Regeln des Gastgeberlandes respektieren: Religions- und Pressefreiheit seien ebenso unverzichtbar wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau.

Mit einer Redezeit von etwa 35 Minuten strapazierte Angela Merkel die Geduld der Zuhörer nicht über Gebühr. Ganz im Gegensatz zu den Demonstranten, die mit Rufen und Trillerpfeifen alles daran setzten, die Kanzlerin bei ihrer Kundgebung zu stören. Was ihnen zu Beginn aber lediglich im Ansatz gelang – der missmutige Blick der Kanzlerin hellte sich schon bald wieder auf.

Ob die Rede bei unentschlossenen Wählern (‟Die Wahl ist noch nicht gelaufen, es gibt noch sehr viele Unentschlossene, die wir für uns gewinnen müssen‟) Eindruck hinterlassen hat, wird sich noch zeigen. Fakt ist, dass es eher eine Rede mit Wohlfühl-Charakter war, bei der alle gängigen Themen mehr oder weniger windelweich auf den Tisch gepackt wurden. Viele Wahlversprechen, kein Wort zu Martin Schulz, selten die Erwähnung der SPD. Kämpferisch war die Rede bestenfalls gelegentlich in kleinen Ansätzen. Wie beispielsweise bei der Aussage, dass niemand von der SPD sich festlegen wolle, ob es nach der Wahl eine Koalition von Rot-Rot-Grün geben könne. Merkels Standpunkt dazu: ‟Wir brauchen in dieser Zeit keine Experimente!”



