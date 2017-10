Minijob und Midijob – Da geht noch mehr!

TRIER. In Deutschland arbeiten über sieben Millionen Menschen in geringfügigen Beschäftigungen – zwei Drittel von ihnen sind Frauen. In einem Minijob verdient man maximal 450 Euro, in einem Midijob maximal 850 Euro. Minijobbende sind häufig nicht eigenständig krankenversichert und haben weder Anspruch auf Arbeitslosengeld noch Rente. Hinzu kommt, dass viele von ihnen aus Unkenntnis Nachteile in ihrem Arbeitsverhältnis in Kauf nehmen. Oftmals kennen auch Arbeitgeber die arbeitsrechtlichen Bedingungen für Minijobs und Midijobs nicht.

Die Agentur für Arbeit Trier nimmt dies im Rahmen der landesweiten Demografiewoche Rheinland-Pfalz 2017 zum Anlass, über die rechtliche Situation zu informieren. Daher wird am 9. November eine Telefonaktion zwischen 14 und 18 Uhr angeboten, um über das Thema ganz individuell und diskret aufzuklären. Unter der Telefonnummer 0651 205 2050 stehen dabei folgende Fragen im Mittelpunkt: Was ist ein Minijob und was ein Midijob? Wo liegen die Unterschiede zwischen beiden Modellen? Welche Entwicklungen gab es in den letzten Jahren? Welche Rechte und Pflichten haben Betroffene? Was sind Vor- und Nachteile der Modelle?

Hanna Theresa Kunze, Beauftrage für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, sowie die Wiedereinstiegsberaterinnen Nancy Jäger und Melanie Weiler-Fischer freuen sich auf Ihre Fragen. Bei Bedarf kann im Anschluss auch eine persönliche Beratung erfolgen. (tr)



