TRIER. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – der Bereich MINT ist nicht nur spannend und zukunftsweisend, er ermöglicht Personen, die darin ihre berufliche Zukunft finden auch viel Sicherheit, ein gutes Einkommen sowie Aufstiegschancen. Bei der Informationsveranstaltung am Donnerstag, 29. November, 16 Uhr, im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Trier (Dasbachstraße 9) können junge Leute die unterschiedlichen Ausrichtungen der MINT-Studiengänge an der Universität des Saarlandes kennenlernen. Dipl.-Ing. Andreas Langenbahn von der Zentralen Studienberatung informiert außerdem über den Bachelor Plus MINT-Studiengang, der Interessierten die Möglichkeit gibt, in alle MINT-Felder hinein zu schnuppern. Besonders weibliche Interessentinnen sind zu diesem Vortrag eingeladen.

Nähere Informationen gibt’s im BiZ unter 0651/205-5000 oder trier.biz@arbeitsagentur.de. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. (tr)



