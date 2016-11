Mit dem echten Nikolaus durch die Stadt

TRIER. Für viele Tausend Autofahrer, die täglich die Römerbrücke überqueren, versteckt sich der heilige Nikolaus: Vor fast genau 300 Jahren wurde seine Statue am fünften Brückenpfeiler aufgestellt. Schließlich soll er einmal mehrere in Seenot geratene Matrosen vor dem sicheren Tod bewahrt haben; Grund genug, ihn auch als Moselschiffer anzubeten. In diesem Advent jedoch stiefelt der heilige Bischof leibhaftig und ganz offensichtlich durch Trier: In der Kostümführung “Mit dem Nikolaus durch Trier” können Kinder ab sechs Jahren mit ihren Eltern den wahren Nikolaus kennenlernen und mit ihm auf spannenden Pfaden durch Trier laufen. Die Premiere dieser brandneuen Familienführung findet am 4. Dezember statt.

Zugegeben: Über den historischen Nikolaus von Myra weiß man nicht sehr viel. Doch die Legenden, die sich um ihn ranken, sind abenteuerlich: Immer wieder soll sich Nikolaus vor allem um entführte, kranke oder unglückliche Kinder gekümmert haben. Dass er bis heute die Stiefel und Schuhe von braven Kindern am Nikolausabend befüllt, hat jedoch mit einer anderen Legende zu tun, nach der der fromme Bischof an drei Abenden hintereinander je einen Goldklumpen durch das Fenster eines Hauses geworfen haben soll, in dem ein armer Mann mit seinen drei Töchtern lebte. Die großzügige Mitgift fruchtete: Alle drei Töchter konnten daraufhin verheiratet werden.

So unsicher der Wahrheitsgehalt dieser Legenden ist, eins ist klar: Als Bischof ist Nikolaus sicherlich nicht in weiß-roter Kleidung herumgelaufen, wie uns Werbung und Lifestyle-Brausen glauben machen wollen. Deshalb tritt Gästeführer Heinz Fischer auch ganz klassisch mit Mitra, Bischofsstab und purpurnem Mantel auf. Mit im Gepäck hat er jede Menge spannende Geschichten von den ersten Trierer Bischöfen und einer Wunderheilung, von einem Bischof, der wie ein Hinterteil heißt und von kleinen Putten, die dem Erzbischof die Jahreszeiten verraten haben. Die ein oder andere Leckerei soll aber natürlich auch nicht zu kurz kommen – Schenken hat für Nikolaus schließlich Tradition.

Tickets kosten 11,50 Euro für Erwachsene (ermäßigt 10,50 Euro) und 6,50 Euro für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren in Begleitung ihrer Eltern. Los geht es um 16 Uhr an der Tourist-Information. Die kurzweilige Tour dauert zwei Stunden und ist für die ganze Familie geeignet. (tr)