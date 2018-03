Mit dem Geocopter durch den Forst

TRIER. Jetzt also auch der Forst: Ohne modernste Digitaltechnik geht heute gar nichts mehr. Am Freitag veranschaulichte Forstdirektor Gundolf Bartmann, Leiter des Forstamtes Trier, wie sich Landesforsten auf die digitale Arbeit im Forst vorbereitet. Dazu sicherte er sich die Unterstützung des Trierer Startup-Unternehmen “Geocoptix”, das mit zwei unterschiedlichen Flugmodellen im Auftrag des Forstamtes Daten sammeln wird.

Von Rolf Lorig

Noch steht das seltsame Fluggerät, das mit seinen sechs kreisrund angeordneten Propellern eher einem Ufo denn einem Flugzeug ähnelt, bewegungslos am Boden. Gilles Rock nimmt an seiner Fernbedienung letzte Feineinstellungen vor, dann geht es los. Mit einem hellen Sirren erwachen die Propeller zum Leben, drehen sich rasend schnell um die eigene Achse. Aber noch reicht die Tourenzahl nicht aus, um das Gerät vom Boden zu heben. Doch das ändert sich wenig später. Die Lautstärke nimmt zu, Gilles Rock hat die Drehzahl erhöht. Elegant hebt das Fluggerät mit seinen Kameras vom Boden ab und schwebt in die gewünschte Höhe.

Völlig neue Perspektiven für die Arbeit im Forst

Für Forstdirektor Gundolf Bartmann eröffnet diese Technik völlig neue Perspektiven. “Damit können wir uns beispielsweise die Kronen der Bäume und mögliche Veränderungen ganz genau ansehen. Damit nicht genug: Dadurch, dass hierbei auch verschiedene Kamerasysteme zum Einsatz kommen, die bis in den multispektralen Bereich reichen, bekommen wir neben dem einfachen optischen Eindruck auch noch tiefergehende Einblicke, anhand derer wir feststellen können, ob der Baum beispielsweise krank ist.”

Doch das ist nur eine Möglichkeit von vielen. “Das Fluggerät eignet sich ausgezeichnet für die Vermessung von Flächen. Wenn beispielsweise nach einem Windwurf viele Bäume am Boden liegen, dann kann mit dieser Technik sehr schnell der Schaden erfasst und berechnet werden.”

Und noch etwas schwebt dem Forstdirektor vor: “Bei der Jagd auf Wildschweine kann das eine sehr große Hilfestellung sein.” Mithilfe der Kameratechnik kann die Rotte beispielsweise in der Nähe von Wohngebieten relativ einfach aufgespürt werden. “Das Gebiet würde dann abgesperrt und die Tiere bejagt”, erklärt Bartmann. Besonders in Gebieten, wo Wildschweine mehr und mehr in Gärten oder Anlagen vordringen und eine Bejagung nicht so ohne weiteres möglich ist, würden sich dadurch neue Möglichkeiten eröffnen. Die Sorge, dass die Tiere durch das Fluggeräusch aufgeschreckt und vertrieben werden, hat Bartmann nicht. Nach der Entdeckung bliebe genügend Zeit, eine Jagd zu organisieren, weiß der erfahrene Jäger.

Nachfrage nach professionellen Drohnen-Einsätzen steigt

Das Trierer Startup “Geocoptix” wurde von den beiden Diplom-Geographen Gilles Rock und Andreas Kaiser ins Leben gerufen. “Bei unserer Arbeit an der Uni gehört der Einsatz von Drohnen schon länger dazu”, weiß Gilles Rock. Die Nachfrage nach drohnengestützten Fotoaufnahmen und Filmen sei immer größer geworden, erzählt er. Irgendwann stand dann der Entschluss: “Zum 31. Dezember 2017 haben wir unsere Mitarbeit an der Universität beendet und sind in die Selbstständigkeit gestartet.” Mit einem Büro in der Max-Planck-Str. 6 auf dem Petrisberg alleine war es nicht getan. Denn jetzt mussten auch eigene Fluggeräte her. Das Modell, das die beiden Unternehmer im Forst dabeihaben, hat es in jeder Beziehung in sich. Denn mit den innovativen Kamerasystemen ist ein solches Fluggerät nicht im Sonderangebot zu haben. Gut 20.000 Euro müssen erst den Besitzer wechseln, bevor man erstmals gewerbsmäßig damit in die Höhe starten kann.

Aber es geht noch teurer. Fluggerät Nummer zwei sieht schon eher aus wie ein Flugzeug. Auch hier sind unterschiedliche Kamerasysteme an Bord, allerdings kostet dieses Modell schon stolze 60.000 Euro. Die Kunden von Geocoptix sind vor allem Straßenbauer und Landwirte. “In der Forst- und Landwirtschaft liefern Drohnen mit ihren Daten die Grundlagen für den GPS-gesteuerten Einsatz. Ganz wichtig ist das beim Düngen. Unsere Aufnahmen zeigen genau: wo fehlen Nährstoffe? Wo fehlt Wasser? Wo sollten Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden?” zählt Gilles Rock auf. Besonders der letzte Punkt ist ihm wichtig: “Niemand kann ein Interesse daran haben, quasi mit der Gießkanne Pflanzenschutzmittel zu verstreuen. Unsere Daten tragen dazu bei, dass keine unnötige Belastung des Grundwassers und der Natur auftritt und trägt auch zur Reduzierung der hier eingesetzten Mittel bei.”

Gundolf Bartmann hat dieser erste Einsatz schon überzeugt. Er will jetzt von Fall zu Fall die beiden Jungunternehmer für diverse Einsätze im Forst ordern und hofft darauf, dabei viele neue Erfahrungen sammeln zu können.



