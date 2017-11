Mit dem Verkauf von Glühwein anderen helfen

TRIER. Ab dem kommenden Montag wird es weihnachtlich in der Stadt: Erstmalig öffnen die Händler auf dem Weihnachtsmarkt ihre Häuschen und gegenüber dem Modehaus Hochstetter beziehen gleich drei Servicedienste in einem kleinen Holzhaus Quartier. Bis zum 22. Dezember werden hier die rotarischen Clubs der Region Trier, die auch ihre Damengemeinschaft “Inner Wheel” und die Jugendorganisation “Rotaract” mit an den Start bringen, gemeinsam mit dem Lions Club und dem Round Table weißen und roten Glühwein für den guten Zweck verkaufen. Der reporter hat die Servicedienste in Olewig beim Weingut Schieben-Oberbillig besucht und bei den Vorarbeiten zugeschaut.

Gekonnt chauffiert Sebastian Oberbillig mit einem Gabelstapler Paletten um Paletten in ein Kellerhaus. Auf diesen Paletten befinden sich Flaschen mit Rot- und Weißweinen aus aller Welt. Gestiftet hat den Wein die Kellerei Bernard Massard, die dem rotarischen Gedanken schon seit vielen Jahren verbunden ist. Etliche Helfer – Ärzte, Architekten, Ingenieure, Unternehmer – entfernen die Plastikfolien von den Paletten und reißen die Kartons auf. Geschickt werden die Flaschen entkorkt und kopfüber in ein Gestell gepackt. Der duftende Wein entleert sich in einen großen Behälter. Nun ist es an Sebastian Oberbillig, die passenden Gewürze dazuzugeben. Aus dem Rezept für den Glühwein macht der junge Winzer kein Geheimnis: “Als Faustformel kann man sagen, dass das pro Liter etwa 25 bis 30 Gramm Zucker sind. Dazu kommen Zimt und Nelken, beim Rotwein gebe ich Orangensaft dazu, beim Weißwein Apfel- und Zitronensaft.” Wobei der Anteil des Fruchtsaftes genau geregelt ist: “Mehr als acht bis zehn Prozent darf da nicht rein, sonst darf das Getränk nicht mehr als Glühwein verkauft werden.”

Auf die richtige Würzmischung kommt es an

Nach dem Anreichern wird der Wein in ein 500 Literfass gepumpt, wo ein Rührwerk für die richtige Durchmischung sorgt. Da es viele unterschiedliche Weine sind, die hier zu Glühwein verarbeitet werden, kann nicht generell die gleiche Dosierung zur Anwendung kommen. Deshalb sortiert Sebastian Oberbillig im Vorfeld die Weine und testet die jeweilige Gewürzmischung an kleinen Mengen in Tassengröße, die er in einer Mikrowelle erhitzt. “Wir kümmern uns hier und heute lediglich um die Rezeptur und das Umfüllen in die Kanister. Erhitzt wird der Glühwein erst am Verkaufstag”, erläutert Oberbillig.

Viel Platz haben die freiwilligen Helfer nicht, aber geschickt arrangieren sich alle Beteiligten mit den Umständen. Seite an Seite arbeiten die Menschen, die zwar unterschiedlichen Serviceorganisationen angehören, in der Sache aber alle gleich unterwegs sind. “”Uns allen geht es sehr gut, wir alle wollen ein Stück von unserem Erfolg vor allem an die Menschen weitergeben, die im Leben nicht so viel Glück hatten”, sagt der Rotarier Helmut Moersdorf, der für die Koordination verantwortlich zeichnet. Und da kommt mit solch einer Aktion schon ein schönes Sümmchen zusammen. Im vergangenen Jahr war der Sozialdienst Katholischer Frauen Jugendzentrum in Trier-West einer der Nutznießer. Hier konnten sich der SKF und das rotarische Projekt LLLL (Lesen lernen, Leben lernen) jeweils über mehrere Tausend Euro freuen.

Die Zusammenarbeit hat klare Vorteile

Auch in diesem Jahr unterstützen die Rotarier zwei Projekte: erneut das das Projekt LLLL, das Leseverständnis von Grundschülern stärken und entwickeln soll, sowie die vom Club Aktiv betriebene Integrative Kindertagesstätte “Leuchtturm”. Der Lions Club, der von Montag an die ersten fünf Tage den Stand bewirtschaften wird, will nach Aussage von Präsident Edwin Steffen das Café Haltepunkt des SKF finanziell unterstützen.

Die Zusammenarbeit der regionalen Rotary Clubs mit dem Lions Club und Round Table hat klare Vorteile: “Erstmals wird unser Stand über die komplette Vorweihnachtszeit den von vielen Menschen heißbegehrten Glühwein anbieten”, freut sich Architekt Moersdorf. Zudem stehen so seinen Worten zufolge um die 150 Helfer bereit.

Bleibt die Frage, welcher Glühwein – weiß oder rot – in diesem Jahr der Renner wird. Da will Moersdorf sich aber nicht festlegen. “Beide schmecken wirklich richtig toll und beide sind in den letzten Jahren richtig gut gegangen”, freut er sich. Aber eines weiß er ganz genau: “Die selbstgebackenen Plätzchen und die hausgemachten Marmeladen sind jedes Jahr so stark nachgefragt wie unser Glühwein. Wenn man da was haben will, sollte man sich rasch seinen Vorrat sichern.” (rl)



