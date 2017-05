Mit drei berühmten Frauen durch Trier

TRIER. Eigentlich müsste Jenny Marx dringend die Postkutsche erreichen, die sie zum Schiff nach London bringen soll. Schließlich müssen die neuen Manuskripte ihres Mannes Karl Korrektur gelesen werden! Aber dann hat sie ihren besten Freundinnen, Adelheid von Besselich und Kaiserin Helena, noch so viel zu er-zählen. Am Ende ist die Postkutsche weg – doch alle, auch die Zuhörer, haben auf vergnügliche Art eine Menge über Trier erfahren.

Helena, Adelheid und Jenny sind die “Dreij Trierer Mädercher“, die mittlerweile zum festen Repertoire der Kostümführungen führen. Wer ihnen zuhört, taucht nicht nur ins kaiserliche Trier des 4. Jahrhunderts ein, in die Kirchenwelt des Mittelalters oder die Jahrzehnte bitterer Armut im 19. Jahrhundert, sondern kann mit den drei selbstbewussten Frauen auch mitlachen, wenn man sich über die Berechtigung der Heilig Rock-Verehrung nicht so ganz einig ist. Ganz neben-bei lernen die Zuschauer die jeweilige Zeit der drei Protagonistinnen auch kulina-risch kennen: Helena hat eine süße Köstlichkeit des antiken RezeptesammlersA-picius im gepäck, Adelheid ein typisches Brot ihrer Zeit. Und mit Jenny kommt eine hauseigene Köstlichkeit auf den Tisch – doch darauf müssen alle Teilnehmer bis zum Schluss warten…

In diesem Jahr sind “Die dreij Trierer Mädercher“ wieder Teil des “Trier für Tre-verer“-Programms – und da die offenen Termine in den vergangenen Jahren stets ausverkauft waren, wird ihre Reise durch die Jahrhunderte 2017 gleich fünf Mal angeboten. Der 1. Termin startet am Sonntag, 28. Mai, um 16:30 Uhr vor dem Dom, die Führung dauert 90 Minuten.

Karten kosten 12,50 Euro für Erwachsene und 8,50 Euro für Kinder (zwischen 6 und 14 Jahren, nur in Begleitung der Eltern). Erhältlich sind sie in der Tourist-Information an der Porta Nigra, unter wwww.ticket-regional.de und an allen Ticket Regional-Vorverkaufsstellen. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt. Weitere Termine der Mädercher sind m 11. Juni, 27. August, 17. September und 8. Oktober. (tr)



