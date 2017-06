Mit Freunden auf dem Altstadtfest unterwegs

TRIER. Freunde hat man, Freunde besucht man und mit Freunden feiert man. Das dachten sich auch die Delegationen der Trierer Partnerstädte Weimar, Metz (Frankreich), Gloucester (Großbritannien), Fort Worth (USA), S’Hertogenbosch (Niederlande) und Nagaoka (Japan). Sie alle entsandten Delegationen zum Trierer Altstadtfest und wurden hier von Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Christian Millen vom Amt für Kultur und internationale Angelegenheiten empfangen. Mit dabei aber auch die jeweiligen Trierer Partner-Gesellschaften, die ihre Freunde auf das Herzlichste willkommen hießen.

Von Rolf Lorig

Und da man Freunden immer auch die richtige Bühne geben sollte, lud OB Leibe alle Repräsentanten samt der Vorsitzenden der Gesellschaften auf die Festbühne (‟So international sind wir in dieser Runde selten‟) auf dem Hauptmarkt ein.

Erwartet wurde die Runde hier bereits von Moderatorin Alexandra Meusel, die sich beim Altstadtfest im Dauereinsatz befindet. Doch von Stress keine Spur, gekonnt und mit leichter Hand leitete sie die jeweiligen Protagonisten durch das Programm. Den Anfang machte naturgemäß der Oberbürgermeister. Sein erster Hinweis galt aktuellen, vergangenen und kommenden Jubiläen, die die Stadt bei diesen Partnerschaften feiern konnte. Exemplarisch für die Langlebigkeit dieser Partnerschaften steht die mit der Stadt Metz, die 1957 und damit vor 60 Jahren besiegelt wurde.

Zwiebelfest auf dem Petrisberg

Befragt danach, was eine Partnerschaft mit einer Stadt ausmache, musste der OB nicht lange überlegen. Es reiche nicht aus, ein Papier zu unterzeichnen. Auch nicht, wenn Stadtoberhäupter sich gegenseitig besuchen. Eine Partnerschaft müsse von den Bewohnern der Städte und ihren Vereinen gelebt werden, betonte Leibe. Und gab damit gekonnt den Staffelstab an Christian Millen weiter, der zu diesem Thema im Rathaus als zentraler Ansprechpartner fungiert. Und der ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass man von Trierer Seite aus auch künftig alles tun wird, um diese Partnerschaften mit weiterem Leben zu erfüllen.

Ganz vorne in der Verantwortung stehen da aber die Vorsitzenden der jeweiligen Gesellschaften. Für die Weimar-Gesellschaft kündigte Elisabeth Ruschel ein Zwiebelfest an, das am 21. Oktober im Beisein von zahlreichen Bürgern aus Weimar auf dem Petrisberg stattfinden soll. Geplant sei auch, im Rahmen dieses Festes eine neue Skulptur im dortigen Freundschaftsgarten anzubringen. All denen, die bei der anstehenden Fahrt nach Weimar jetzt noch Interesse anmelden wollten, musste Ruschel eine Absage erteilen. Die Fahrt sei ausgebucht, in dem Trierer Zwiebelfest im Oktober sah sie jedoch eine Alternative für ein Treffen mit den Bürgern der Schillerstadt.

Plätze für eine Fahrt in die Partnerstadt in den USA sind dagegen noch zu haben, berichtete für die Fort Worth-Gesellschaft Gereon Kohl. Wer mag, kann sich noch bis Anfang Juli unter diesem Link anmelden. Oberbürgermeister Leibe hatte zuvor schon Werbung für diese Fahrt gemacht: Gerade jetzt sollte man den Kontakt zu den amerikanischen Freunden intensivieren und die Reisedelegation im Oktober stärken. Er wisse, dass viele Amerikaner an einer Begegnung mit den Menschen aus Trier interessiert seien.

Auch in Gloucester gibt es Wein

Dieses Interesse gebe es auch in Gloucester, sagte Rosemarie Berens, die in Trier die Gloucester-Gesellschaft führt. Gerade weil es in den letzten Jahren etwas ruhig um die Beziehung zu der englischen Stadt geworden ist, will sie nun neuen Schwung in diese seit 61 Jahren bestehende Partnerschaft bringen. Begeistert schwärmte sie vom Charme der englischen Stadt und ihrem Umfeld und wusste sogar zu erzählen, dass dort auch Wein angebaut wird, der sehr gut schmecke.

Der Worte hätten sicherlich noch mehr gewechselt werden können, doch glücklicherweise traten dann endlich die Taten in den Vordergrund. Und dies in ihrer schönsten Form, der Musik. Aus s’Hertogenbosch waren die Jazz Academy und die Juniors Jazz Academy angereist. Ein 45-köpfiges Jugendorchester im Alter von 13 bis 20 Jahren unter der Leitung von Jeroen Doomernik. Zu welchen Leistungen diese jungen Leute fähig sind, stellten sie mit ihrem Konzert in der Folge unter Beweis. Die raffinierten Jazz-Arrangements mit Anleihen aus Funk, Soul, Rock und Reggae präsentierten die jungen Leute mit einer enormen Spielfreude und Präzision. Mit Sicherheit ist Bandleader Jeroen Doomernik ein Glücksfall für dieses Orchester. Denn Geigen und Querflöten mit gängigem Blech, Gitarren, Percussions und Keyboards zusammenzuführen, dazu gehört schon einiges an Phantasie. Wie gut das aber funktionieren kann, veranschaulichte exemplarisch die Geigerin, die trotz ihres noch sehr jungen Alters ihr Instrument mit der Selbstsicherheit einer Vanessa Mae zu führen wusste.

Klar ist, die Jazz Academy und die Junior Jazz Academy sind ein Glücksfall für die Partnerstadt s’Hertogenbosch. Dass die Niederländer ihre Jugend mit ihren Instrumenten zum Altstadtfest geschickt haben, war ein Glücksfall für Trier.



