Mit Glühwein und Glühviez über den Weihnachtsmarkt

TRIER. Alle Freunde der Weihnachtszeit kommen ab dem heutigen Dienstag in Trier garantiert auf ihre Kosten. Trotz andauerndem Regen verfolgten zahlreiche Menschen die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Domfreihof. Den Startschuss gaben Glühweinkönigin Sarah Schmitt und Oberbürgermeister Wolfram Leibe gemeinsam mit Veranstalterin Angela Bruch.

Weihnachten ist eine Frage des Herzens. Wie sonst wäre es zu erklären, dass bei satten Plustemperaturen und kräftigem Regen die Menschen alle stehen bleiben, um Glühwein oder Glühviez zu trinken und um traditionellen Weihnachtsliedern zu lauschen. Auch wenn Wettergott Petrus dieses Mal die Bitte des Oberbürgermeisters nicht erhört hatte – es war doch wieder einmal eine schöne Eröffnung des Trierer Weihnachtsmarktes. Einer strahlte ganz besonders: Wolfram Leibe hatte kurz zuvor in der Thyrsusstraße die neuen Büros für die Zulassungsstelle ganz offiziell in Betrieb genommen. ‟Für die Trierer besteht heute gleich ein doppelter Grund zum Feiern‟, rief der der Menge zu und versprach indirekt schnellere Bearbeitungszeiten bei der An- und Abmeldung von Fahrzeugen.

Doch dann galt seine ganze Aufmerksamkeit dem eigentlichen Anlass: Der Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Während in anderen Städten dazu Sekt oder Champagner gereicht wird, hatte Weihnachtsmarktchefin Angela Bruch eigens für diesen Anlass einige Tassen mit Glühviez mit auf die Bühne genommen. Für Moderator Thomas Vatheuer eine glatte Steilvorlage: ‟Sie dürfen jetzt anviezen!” rief er den drei Akteuren auf der Bühne zu. Und das ließen sich weder Angela Bruch, noch Sarah Schmitt oder Wolfram Leibe zweimal sagen. Mit ihrem kräftigen Schluck aus dem gläsernen Becher gaben sie den offiziellen Startschuss für die Eröffnung des Weihnachtsmarktes.

Das bunte Treiben auf dem Weihnachtsmarkt hatte Sarah Schmitt bereits im vergangenen Jahr hautnah miterlebt. Und es hatte ihr so gut gefallen, dass sie spontan einwilligte als sie gefragt wurde, ob sie vielleicht noch eine Amtszeit dranhängen würde. Eine Entscheidung, die ihr auch ein völlig neues Geschmackserlebnis bescherte. Denn Glühviez habe sie zuvor noch nie getrunken, gestand sie ihrem Publikum. Und das wiederum konnte dem Gesichtsausdruck der Königin zufolge den berechtigten Schluss ziehen, dass der Glühviez der Majestät wohl gemundet hat.

Für die musikalische Gestaltung sorgten an diesem Abend ‟Die jungen Tenöre‟ sowie die Bläsergruppe des Musikvereins Trier-Irsch, die von der Dombalustrade aus musizierten.

Auf dem Domfreihof und dem Hauptmarkt bieten bis zum 22. Dezember Händler in 95 Holzhäuschen die unterschiedlichsten Produkte an. Laut Auskunft von Angela Bruch kommt dabei etwa die Hälfte der Anbieter und waren aus der Region. Bei der Programmgestaltung wurden auch die Partnerstädte von Trier mit eingebunden. Gäste aus Weimar und Ascoli Piceno werden auch in diesem Jahr die kulturellen Grüße der Partnerstädte überbringen. (rl)