Mit Johannes Kolz am Zeichenbrett

TRIER. Großer Andrang in der Stadtbibliothek Trier im Palais Walderdorff: Dort hatte man zu einem Comic-Workshop mit dem Trierer Grafiker Johannes Kolz eingeladen. Dabei ging der Workshop einher mit einer Ausstellung des Künstlers, die noch bis zu 23. Dezember zu sehen ist.

Damit hatte Ruth Jätzold nicht gerechnet: Etwa 40 Anmeldungen waren bei ihr eingegangen. Die Nachfrage war so groß, dass der Workshop kurzerhand in den im gleichen Haus befindlichen Lerntreff verlegt werden musste. Allerdings war der Dozent aber auch nicht irgendwer. Mit seinen lustigen Mundart-Figuren ist der gelernte Grafiker Johannes Kolz in Trier omnipräsent. Seine Bücher und Kalender sind in den Buchhandlungen wahre Renner, Kolz’sche Illustrationen finden sich aber auch auf Tassen und anderen Gebrauchsmaterialien sowie auf Speisekarten und Toilettenanlagen. Der Erfinder der ‟Alles-Trier“-Comics war somit der optimale Referent für die geplante Veranstaltung.

Doch wie war es dazu gekommen? Etwas war Ruth Jätzold bei ihrer täglichen Arbeit in der Stadtbibliothek immer wieder aufgefallen: ‟Comics sind generationenübergreifend‟. Und wenn sie sich mit den Menschen darüber unterhielt, tauchte immer wieder eine Frage auf: ‟Wie zeichnet man einen Comic?” Anlässlich einer Ausstellung in der Karlsmühle kam sie dann mit Johannes Kolz ins Gespräch. Erst sagte er eine Ausstellung in der Stadtbibliothek zu, dann erklärte er sich auch zu einem Workshop bereit. Mit der Idee eines Workshops hatte Jätzold einen Nerv der Besucher getroffen. ‟Nachdem die Information draußen war, prasselten die Anmeldungen nur so herein‟, lacht sie. Kein Wunder, war die Zielgruppe doch breit angelegt: Kinder, Jugendliche und Erwachsene ab acht Jahren – die einzige Voraussetzung war Spaß am Zeichnen sowie Interesse an Cartoons und Comics.

Und wie es sich für einen richtigen Workshop gehört, hatten alle Teilnehmer Papier und Stifte auf ihren Plätzen. Für Johannes Kolz war das eine ebenso erfreuliche wie auch anstrengende Sache, musste er doch zeitgleich 40 Teilnehmer betreuen – vom ersten Strich bis hin zum fertigen Werk. Doch mit seiner lockeren Art schaffte er es spielend allen die benötigten Techniken zu erläutern und zu vermitteln.

Nach etwa 90 Minuten gab es am Ende des Seminars 40 Comic-Zeichner mehr in Trier. Und die hatten dabei dann auch noch festgestellt, dass man bei dieser Arbeit sehr viel Spaß haben kann. (rl)