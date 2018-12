Mit Kultur in den Wohnzimmern der Menschen unterwegs

REGION. Eine der Vorzüge dieser Region ist, dass sie nicht gerade arm an Kultur ist. Es gibt viele Angebote, die von einer breiten Bandbreite geprägt sind. Im kommenden Jahr gehen zum 13. Mal in Folge die Eifel Kulturtage an den Start. Eine Veranstaltungsreihe, die von dem Film- und Fernsehschauspieler Rainer Laupichler ins Leben gerufen wurde. Das Besondere dabei: Die Veranstaltungen mit namhaften Künstlern finden nicht in den großen Hallen, sondern in den Bürgerhäusern und -sälen der Eifel statt. Für den reporter hat sich Rolf Lorig mit dem Geschäftsführer der Eifel-Kulturtage, Rainer Laupichler, getroffen und mit ihm über das Programm des kommenden Jahres gesprochen.

19 Veranstaltungen von April bis Oktober, das alleine sagt noch wenig aus. So richtig neugierig macht aber der Blick auf die Namen, die für dieses Programm stehen: Ilja Richter, Franziska Schreiber, Andrea Volk, Johannes Flöck, Norbert Lammert, Désirée Nick, Carmela de Feo – um an dieser Stelle nur einige zu nennen. Dazu finden sich Bibellesungen in Klausen, Auftritte von früheren Politikern und auch ein Vortrag zu Nahtoderfahrungen – wie kommt es zu dieser abenteuerlichen Mischung? Rainer Laupichler überlegt kurz und stellt dann einen Vergleich zur Natur her, in der er zunehmend Monokulturen registriert. “Dabei mögen und lieben wir alle doch die Vielfalt”, sinniert er und spielt dabei auf Veranstaltungsreihen an, die dem immer gleichen Muster folgen und so als vermeintlich sichere Bank für den Veranstalter gesehen werden. Diesem Trend will er nicht folgen, macht sich für Vielfalt und Vielschichtigkeit stark. Ein wichtiges Anliegen ist ihm, dass sich Menschen zu den unterschiedlichsten Anlässen treffen und dabei möglichst auch aufeinander zugehen.

Eigentlich sei die Bibellesung nur auf ein Jahr angelegt gewesen, sagt er. Am kommenden Wochenende finde in der Klausener Wallfahrtskirche nun aber schon 36. Vorlesung statt. “Dabei geht es weniger um die Lesung selbst”, erklärt er. Viel wichtiger sei das, was in der knappen Stunde danach folge. “Zu dieser Reihe kommen Gläubige und Ungläubige, Zweifler und Fundamentalisten. Die melden sich zu Wort, bringen zum Teil ganz persönliche Gedanken und Erlebnisse in das Gespräch ein.”

Kabarett à la surprise

Ein Phänomen bei den Eifel Kulturtagen ist das Kabarettprogramm “Surprise”, (13. April, Niederöfflingen) bei dem drei Künstler auftreten, deren Namen im Vorfeld nicht bekannt gemacht werden. Hat es da schon mal Versuche gegeben, im Vorfeld den Schleier des Geheimnisses zu lüften? Laupichler lacht: “Nein, das hat noch niemand versucht. Dass diese Reihe aber jährlich wiederholt wird zeigt, wieviel Zuspruch diese Veranstaltung bei den Menschen findet.” Und quasi zur Bestätigung seiner Worte merkt er an: “Für diese Veranstaltung sind bereits heute 70 Prozent der Karten verkauft, obwohl der Termin April noch einige Monate hin ist.”

Stutzig wird der Leser, wenn der Blick auf den Namen Franziska Schreiber (17. April, Daun) fällt. Die 28-Jährige trat 2013 in die AfD ein und avancierte bereits vier Jahre später dort zur Pressesprecherin, zudem war dsie die einzige Frau im Bundesvorstand. Beide Funktionen hatte sie aber nur nur eine kurze Zeit inne, im September 2017 trat sie aus der Partei aus. Über ihre Erfahrungen bei der AfD hat sie ein Buch geschrieben, aus dem sie in Daun liest. Doch was hat Franziska Schreiber mit den Eifel-Kulturtagen zu tun? “Jeder Kulturschaffende hat auch die Aufgabe, auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen”, antwortet Laupichler. Ihn habe interessiert, welche Haltung die frühere Pressesprecherin heute habe, was sie zu ihrem Parteiaustritt bewog. Und: “Es ist doch interessant zu erfahren, wie ein so junger Mensch in so jungen Jahren aus einem linken Elternhaus sich in diese Bereiche des Populismus verirren kann.”

Franziska Schreiber und Norbert Lammert

Mit der Lesung von Norbert Lammert (21. August, Klausen) bringt Laupichler einen weiteren früheren Politiker in die Region. Der bekennende Europäer Lammert (Laupichler: “Ein echter Humanist mit einer sehr ausgewogenen Grundhaltung”) steht für das politische Gegenteil der AfD.

Für manche Besucher wird der Auftritt von Ilja Richter (4. Mai, Daun-Rengen) eine ganz persönliche Reise in die Vergangenheit. Denn sein Name steht für die Musiksendung “Disco” und den Spruch “Licht aus – Spot an”. Möglicherweise sei bei einigen der Name Ilja Richter in Vergessenheit geraten, räumt Laupichler ein. Doch habe der weiter Theater gespielt und dort auch seine Heimat gefunden.

Auch in Daun-Rengen tritt Richter mit einem Theaterstück auf: “Mit ‘Vergesst Winnetou’ setzt sich Richter mit dem Schriftsteller Karl May auseinander und erzählt dessen Schicksalsweg. Laupichler: “Das wird mit Sicherheit eine runde Sache.”

Wer es bunt und lebendig mag, kommt mit Sicherheit “Flamenco & Tapas” (14. Juni, Eisenschmitt) auf seine Kosten. Unter freiem Himmel steht hier die Kombination von Entertainment und Essen und Trinken auf dem Programm. Spanische Musik zu spanischem Wein und spanischen Tapas. Laupichler ist sich sicher: “Das wird ein Fest der Sinne”

Zu den beliebtesten Künstlern bei den Kulturtagen zählt Carmela de Feo (21. September, Arenrath). Die Gewinnerin des festivaleigenen Publikumspreises “Goldene Berta” (2013 und 2017) ist für die Kulturtage alljährlich eine sichere Bank. Wäre es da nicht sinnvoll, diese Künstlerin in einem wirklich großen Saal zu präsentieren? Laupichler hat da so seine Zweifel. Zwar könnte er den Auftritt dieser Künstlerin auch in einen Raum verlegen, der 600 Zuschauer fasst, aber: “Das wäre nicht mehr das Gleiche.” Denn Carmela de Feo gehöre zu den Künstlern, die sehr stark mit ihrem Publikum interagieren. “Ab einer Saalgröße von 160 Besuchern wird das sehr schwierig. Da nimmt man als Künstler sein Publikum nur noch als amorphe Masse wahr, zudem hat man von einer höher stehenden Bühne aus nicht mehr den direkten Kontakt zu den Menschen im Zuschauerraum.”

Publikumsliebling Carmela de Feo wieder dabei

Richtig turbulent und mitreißend dürfte es zugehen, wenn es am 7. April in Hetzerath heißt “Let’s Burlesque”. Bereits im vergangenen Herbst konnte man sich ebenfalls in Hetzerath ein Bild von dieser wilden und ausgelassenen Show machen, mit der Rainer Laupichler einen weiteren Kontrapunkt in seinem Programm setzt. Dazu zählt auch mit Sicherheit, wenn auch wieder an einem ganz anderen Ende, der Vortrag des Diplomtheologen und Diplompsychologen Joachim Nicolay “Wenn Engel lachen” (12. Oktober, Klausen), bei dem es um Nahtoderfahrungen geht. Nicht nur für Rainer Laupichler ist das ein spannendes Thema, das viele Menschen bewegt.

Fazit: Kultur ist kein Privileg der Großstädte. Mit seinem Programm, das er quasi in den Wohnzimmern der Menschen zur Aufführung bringt, hat sich Rainer Laupichler schon vor Jahren ein Format erschlossen, das ihm im vergangenen Jahr eine Auslastung von 91 Prozent brachte und das mehr und mehr auch von anderen Veranstaltern entdeckt wird.



