TRIER. In der kommenden Woche bietet das Stadtmuseum Simeonstift drei Kreativ-Formate für Kinder und Erwachsene an.

Am Freitag, 9. November, entdecken Kinder ab 3 Jahren von 15 bis 15.45 Uhr in der Kunterbunt-Werkstatt gemeinsam das Museum, anschließend werden kunterbunte Erinnerungsstücke in der Museumswerkstatt gemalt und gebastelt (Kosten: 5 Euro pro Kind).

Am Samstag, 10. November, sind Kinder im Grundschulalter von 10 bis 13 Uhr zum Museumsyoga eingeladen: Eine Yogalehrerin zeigt den kleinen Besuchern das Museum aus der Sicht eines echten Yogi und bringt ihnen verschiedene Yogaübungen bei – Entspannung und Inspiration garantiert! (Kosten: 15 Euro pro Kind).

Für Erwachsene bietet das Museum am Samstag, 10. November, von 10 bis 15 Uhr einen Kreativkurs zum Thema Tiefdrucktechnik an: Der Künstler Markus Zender führt die Teilnehmer in die Technik der Kaltnadelradierung ein. Mit Radiernadel, Druckplatte und Büttenpapier können die Teilnehmer ihre eigenen Ideen unter Anleitung künstlerisch umsetzen (Kosten: 50 Euro inklusive Material). Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung unter 0651 718 1452 oder museumspaedagogik@trier.de erforderlich. (tr)



