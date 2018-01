MMF: Drei Weinklang-Konzerte bereits ausverkauft!

REGION. Die Weinklang-Konzerte des Mosel Musikfestivals (MMF) sind in diesem Jahr noch beliebter als in den Jahren zuvor.

Folgende Konzerte sind bereits ausverkauft: Weinklang 1 im Markus Molitor am Donnerstag, 23. August, um 19 Uhr mit dem Trio Mallarmé, Weinklang 2 im Weingut von Othegraven am Dienstag, 28. und Mittwoch, 29. August, jeweils um 18 Uhr mit dem Ensemble Guitar4mation und Weinklang 3 im Weingut van Volxem am Dienstag, 4. September um 19 Uhr mit dem Gitarristen Sean Shibe. Interessenten können sich jedoch auf auf die Warteliste bei Ticket Regional eintragen.

Karten gibt es noch für Weinklang 4 im Weingut Cantzheim mit Sternkoch Harald Rüssel, Florian Hoheisel (Cello) und Till Marek Mannes (Akkordeon) am Dienstag, 11. September um 19 Uhr. Auch für die Tafelrunde Rossini im Moselschlösschen Traben-Trarbach mit denselben Musikern am Mittwoch, 12. September, um 19 Uhr gibt es noch Tickets. (tr)



