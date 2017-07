MMF – Kammermusik in Kloster Machern

REGION. Violinist Renaud Capuçon und Pianistin Kathia Buniatishvili spielen am Dienstag, 11. Juli, 20 Uhr, auf Einladung des Mosel Musikfestivals im Barocksaal von Kloster Machern in Bernkastel-Kues. Der Franzose Capuçon entwickelt sich stetig weiter mit Kammermusik als “essentielle Schule des Spielens”, Orchesterauftritten und einem Repertoire, das er ständig erweitert. In Kathia Buniatishvili hat er eine Partnerin gefunden, die emotional und energisch zugleich ist. Die 30-jährige preisgekrönte Pianistin, mit dem untrüglichen Gespür für stilsichere, bisweilen gewagte Garderobe, brilliert in ihrem Spiel mit Sensibilität und Selbstgewissheit. Beide Künstler interpretieren vier romantische Stücke für Violine und Klavier von Antonin Dvorák, die Sonate für Violine und Klavier Nr.3 c-Moll von Edvard Grieg und die Sonate für Violine und Klavier A-Dur von César Franck. Ein Kritiker des Mitteldeutschen Rundfunks schwärmt: “In Renaud Capuçon und Kathia Buniatishvili haben sich ein Geiger mit ausdrucksstarkem, intensivem Ton und eine einfühlsame Pianistin getroffen.“

Der Franzose Renaud Capuçon (Violine), der in Berlin bei Isaac Stern und Thomas Brandis studierte, ist ein gefragter Solist bei den Berliner Philharmonikern, dem Boston Symphony und dem Londoner Symphony Orchester. Als Professor unterrichtet er in Lausanne. Er ist Leiter des Osterfestivals in Aix-en-Provence.

Khatia Buniatishvili, die mit sechs Jahren bereits ihr erstes Konzert gab, erhielt 2016 den Echo Klassik für ihr Album “Kaleidoskope” in der Kategorie Solistische Einspielung (Klavier, Musik des 19. Jahrhunderts). Bereits 2012 ehrte sie die Jury mit einem Echo in der Sparte beste Nachwuchskünstlerin Klavier.

Karten gibt es in den Vorverkaufsstellen bei Ticket Regional und online. Alles über das Moselmusikfestival findet sich auf moselmusikfestval.de. (tr)



Drucken