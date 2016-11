Mobil ein- und auschecken per App

TRIER. Premiere in Trier: Erstmals ist im Park Plaza Hotel ab sofort ein kostenloser Handy Check-in möglich. Möglich macht das eine neue Hotel-App, die der 25-jährige Maximilian Waldmann, Gründer des Berliner Startups Conichi, in Trier vorstellte.

An der Rezeption anstehen, Namen buchstabieren, Meldeschein ausfüllen – es kann schon etwas dauern, bis man beim Hotel-Check-in endlich seinen Zimmerschlüssel in der Hand hält. Das muss nicht sein, findet Maximilian Waldmann.

Hat der Gast die passende Hotel-App auf dem Handy installiert, wird er beim Betreten der Lobby durch kleine Bluetooth-basierte Sender, sogenannte Beacons, automatisch erkannt. Das in der App hinterlegte Profil mit persönlichen Daten, Wünschen und Vorlieben wird ans Hotelsystem geschickt – nur der vorausgefüllte Meldeschein muss noch unterschrieben werden, der Check-in ist schnell erledigt.

‟Selbstverständlich werden alle Gäste aber auch weiterhin so persönlich und herzlich von uns begrüßt, wie sie es bislang gewohnt sind“, betont Hotel-Direktorin Elisabeth Schug, die ihren Gästen ‟einen Mehrwert bieten und ein zusätzliches digitales Gasterlebnis schaffen“ möchte. In Rheinland-Pfalz ist das Hotel Park Plaza das erste Haus mit solch einem Angebot.

Umgekehrt landen beim Check-in aktuelle Angebote oder Ausflugstipps auf dem Smartphone des Gastes. Und auch der Check-out ist ganz einfach, verspricht Gründer Waldmann. Demonstrativ zückt er sein Handy, fügt einen Orangensaft aus der Minibar hinzu, wählt die passende Kreditkarte, bezahlt per App und hat nach zehn Sekunden ganz entspannt ausgecheckt. Das hat auch Eva Rubröder, Sales & Marketing Manager im Park Plaza, überzeugt. ‟Ich verwende inzwischen die App auch privat“, so Rubröder.

Aktuell kann die App in rund 160 Hotels genutzt werden, bis zum Jahresende sollen es über 400 werden, berichtet Max Waldmann, der auch den internationalen Markt im Blick hat und in China expandieren will. Mit dem Hotel-Portal HRS hat der junge Gründer einen starken Finanzinvestor an seiner Seite, der die Technologie bereits in die eigene App integriert hat. (tr)