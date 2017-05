Mobile Schule: ‟Dieses Konzept wird Nachahmer finden”

TRIER. Nach den Osterferien hat Triers erste mobile Schule den Betrieb aufgenommen. Der Bau wird aktuell von den neunten und zehnten Klassen sowie dem Oberstufenjahrgang der Integrierten Gesamtschule (IGS) auf dem Wolfsberg genutzt, da sich die Gebäude der IGS im Umbau befinden. Nach Abschluss der Bauarbeiten in vier Jahren zieht die mobile Schule in den Gneisenaubering um, wo sie einer erneuten schulischen Nutzung zugeführt wird. Triers Bau- und Schuldezernent Andreas Ludwig stellte das Gebäude am Samstag der Öffentlichkeit vor.

Eine mobile Schule in Holzbauweise – funktioniert das? Greifen nach einem Abbau alle Verbindungen wie beim ersten Mal? Diese Frage habe er sich am Anfang auch gestellt, räumt Andreas Ludwig bei seiner Ansprache ein. Also schaute er sich zusammen mit Fachleuten zwei dieser mobilen Schulen im Frankfurter Raum an. Das Ergebnis überzeugte den gelernten Architekt ebenso wie die Aussage, dass ein Sanierungsbedarf erst nach 40 Jahren gegeben sein soll. Nach dem Umzug der Schüler in das neue Gebäude kann jetzt die Sanierung des C-Gebäudes (ehemals Cusanus-Hauptschule) und des L-Gebäudes (ehemals Ludwig-Simon-Realschule) fortgesetzt werden. ‟Denn das hat sich gezeigt: Die Fortführung des normalen Schulbetriebs bei gleichzeitig laufenden Bauarbeiten, das funktioniert nicht.”

Sieben Monate Bauzeit

Sehr angetan zeigt sich Ludwig von der Kürze der Bauzeit, was er mit seinem Dank an Projektleiterin Beatrix Maier und Bauleiterin Sandra Stassen verbindet: ‟Nur sieben Monate, das ist eine tolle Leistung!” lobt der Dezernent, der sich im Übrigen erleichtert zeigt, dass es in der Bauphase keine Unfälle gegeben hat. Die Begeisterung des Architekten hält an, wenn er auf das dreistöckige Gebäude selbst zu sprechen kommt: ‟Lichtdurchflutete Klassenräume, breite Flure und das Ganze zudem völlig barrierefrei – dieses Konzept wird Nachahmer finden.” Es habe sogar schon einige Stimmen gegeben, die aufgrund der positiven Eindrücke den dauerhaften Einsatz auf dem Wolfsberg gefordert hätten, berichtet Andreas Ludwig.

Froh über das neue Gebäude zeigt sich auch Josef Linden, Direktor der IGS. Er lobt das gute Timing: ‟Während wir vorne durch den Haupteingang in die Schule eingezogen sind, haben die Handwerker diese zeitgleich durch den Hintereingang verlassen.” Der neue Abschnitt beschere der Schule Neubeginn, Veränderung und Weiterentwicklung. In der innovativen Lösung mit der mobilen Schule sieht der Direktor ebenso einen Meilenstein für die IGS wie in dem Ministeriumsbescheid des vergangenen Jahres, der der Schule die Genehmigung zur Einrichtung einer Mainzer Studienstufe erteilte. Auch er schließt sich der Beurteilung an, dass ein korrekter Schulbetrieb bei laufenden Sanierungsarbeiten nicht möglich gewesen wäre. Deshalb gilt sein Dank all denen, die an der Entscheidung für den Einsatz der mobilen Schule auf dem Wolfsberg beteiligt waren.

Platz für 540 Schüler und 40 Lehrer

Das Schulgebäude, in dem es auch im Sommer dank einer ausgeklügelten Lüftungstechnik stets angenehme Temperaturen geben soll, bietet auf 2.500 Quadratmetern Nutzfläche Platz für 540 Schüler und 40 Lehrer. An der IGS wurden die Klassen und dazu gehörenden Lehrerstützpunkte flurweise angeordnet. Das ermögliche kurze Wege für die Lehrer und damit ein Maximum an Betreuung, erläutert Josef Linden bei einem Rundgang durch das neue Gebäude.

Den Pausenhof haben die Schüler durch die Anbringung eines Bouleplatzes und der Anfertigung von Sitzmöglichkeiten aktiv mitgestaltet. Neben einem Satz Boule-Kugeln gibt es dafür auch lobende Worte vom Direktor.

In etwa vier Jahren zieht die mobile Schule nach Trier-West in den Gneisenaubering um. Dort wachsen dann die beiden Grundschulen Pallien und Reichertsberg zur neuen West-Grundschule zusammen. (rl)



