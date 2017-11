Mobile Spielaktion – Alles unter einem Dach

TRIER. Der langgehegte Wunsch, alle Aufgabenbereiche der mobilen spielaktion e.V. unter einem Dach zu vereinen, nimmt Gestalt an. Davon überzeugten sich Bürgermeisterin Angelika Birk (Grüne) sowie der Leiter des städtischen Jugendamtes, Carsten Lang, bei einer Baustellenführung unter der Woche. Eingeladen hatte Jörg Drekopf, Geschäftsführer der mobile spielaktion.

Doch bereits vor dem für Anfang 2018 geplanten Einzug, verbindet den Verein mit dem Altbau in der Zuckerbergstraße 30 eine längere Geschichte. Bereits 2011 hatte die Stadt Trier dem Verein die Nutzung zugesagt. “Natürlich ist das Grundstück auch für andere Investoren von großem Interesse gewesen”, sagte Birk. “Die Stadt hat sich aber ganz bewusst dafür entschieden, an diesem strategisch günstigen Standort einen Ort der Begegnung und Teilhabe zu schaffen. Die fachliche wie auch praxisbezogene Kompetenz der mobilen spielaktion als freiem Träger in den Bereichen Beratung, Spielpädagogik, Beteiligungsarbeit sowie Stadtplanung ist in dieser Form einmalig”. Diese Ressource für Trier zu bewahren und weiterzuentwickeln, sei selbstverständlich, so Birk. So konnte auch das geschichtsträchtige Haus trotz seiner maroden Grundsubstanz erhalten bleiben.

Das Konzept

Drekopf betonte die Relevanz der zentralen Lage für die Arbeitsbereiche Jugendvertretung und triki-büro. Neben diesen Standbeinen des Vereins ziehen ebenfalls die Projektbereiche Spielraumleitplanung, Kinderstadtpläne, Spielaktionen, Museums- und Medienpädagogik sowie kiwi, der naturwissenschafliche Kinderforscherbereich, und die Robotik in die neue Adresse ein.

Von der Herausforderung, ein charmantes altes Juwel in der Innenstadt mit geringen finanziellen Mitteln in neuem Glanz erstrahlen zu lassen, berichtete Bauleiter Jörg Fuhr vom Architekturbüro Weltzel und Hardt. Oft musste umgedacht, umgeplant und so manche kreative Lösung ersonnen werden. Auch wäre ohne erhebliche Eigenleistung seitens des Teams der mobilen spielaktion die Umsetzung nicht möglich. Mit Stolz können alle Beteiligten auf das bisher Erreichte blicken und mit Zuversicht auf das noch zu erbringende Engagement in den nächsten Monaten.

Ein Großteil der Umbaukosten ist insbesondere durch Stiftungen und Kredite gedeckt. Über Unterstützung ist die mobile spielaktion jedoch weiterhin dankbar. Neben den Eigenleistungen des Vereins und Initiativen, wie beispielsweise “Trier aktiv im Team“, würde das Engagement aus Wirtschaft und Bevölkerung helfen, das Bauprojekt zu einem zügigen Abschluss zu bringen. Der Verein plant die Einweihungsfeier seines neuen Domizils im Sommer 2018.

Informationen über Unterstützungsmöglichkeiten sind auf der Internetseite spende.spielaktion.de zu erfahren. (tr)



