Mobiles Bürgeramt an Uni und Hochschule

TRIER. Viele Studenten, die sich Mitte Oktober an den beiden Hochschulen einschreiben, sind Neubürger, die ihren Wohnsitz in die Moselstadt verlegen. Für sie bietet das Bürgeramt erstmals einen besonderen Service an: Zwei Mitarbeiter sind vom 9. bis 11. Oktober an der Uni (Raum A 6) und der Hochschule (17. bis 19. Oktober, vor der Mensa, Raum Nr. E 21 B 9) jeweils 10.30 bis 15.30 Uhr, mit einem Büro vor Ort, um Wohnsitzanmeldungen entgegennehmen. Auch wer kürzlich innerhalb des Trierer Stadtgebiets umgezogen ist, kann seine Ummeldung hier erledigen. Benötigt werden:

♦ Personalausweis oder Reisepass oder Nationalpass mit Aufenthaltsgenehmigung oder Visum.

♦ Einzugsbestätigung des Vermieters.

♦ Bei Zuzug aus dem Ausland: gegebenenfalls eine Heiratsurkunde beziehungsweise bei Kindern deren Geburtsurkunde.

♦ Bei ausländischen Urkunden: Übersetzung eines staatlich anerkannten Dolmetscherin.

Alle Dokumente müssen im Original vorliegen. (tr)



Drucken