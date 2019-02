moccamedia beteiligt sich an Start-up Carmato

TRIER. Nicht von ungefähr hat moccamedia erst im letzten Sommer den Titel Innovationsführer 2018 verliehen bekommen: Die Mediaagentur mit ihrer Spezialisierung auf crossmediale Planung im regionalen Handelsmarketing bietet ihren Kunden individuelle und innovative Lösungen, um den Werbedruck gezielt in einzelne Verkaufsgebiete zu lenken. Jetzt hat moccamedia unter Federführung der Vorstandvorsitzenden Cornelia Lamberty wieder Neuland betreten und unterstützt das Start-up Carmato als Investor und Ratgeber.

Carmato ist die erste digitale Komplettlösung beim Autokauf und -verkauf für Händler und Privatpersonen. Carmato bietet neue Reichweiten und Zusatzerträge bei gleichzeitiger Kostenreduzierung mit verbindlichen Kaufgeboten statt Leads. Aus Händlersicht für Händler entwickelt, werden einfache und sichere Prozesse in höchster Datenqualität für den Zukauf oder Autoverkauf ermöglicht. Innovative Features wie die digitale Verhandlungsoption, mit dem einzigartigen Preisvorschlag- und Bietsystem, ermöglichen jedem Händler einen Mehrwert.

“Unser Erfolgsgeheimnis ist, sich nie mit Standards zufrieden zu geben. Und diese Philosophie verfolgt auch Carmato“, so Cornelia Lamberty. Besonders beeindruckt hat die Vorstandsvorsitzende, die vor 30 Jahren moccamedia gegründet hat, die konsequente Digitalisierung der Prozesse beim Autohandel – von der Angebotserstellung, über die Preisverhandlungen bis hin zum geschützten Vertragsabschluss inklusive automatisch erstellter Finanzierungsangebote. All dies bedeutet für Händler und Käufer ein Mehr an Sicherheit und Zeitersparnis. “Wir sind uns sicher, dass Carmato den Automobilmarkt insbesondere den Gebrauchtwagenmarkt revolutionieren wird“ so Lamberty weiter. “Unser Spezialwissen aus dem Automobilsektor wird hier weiterhelfen.“

CEO Marc Herschbach von Carmato GmbH ergänzt: “Aus unserer Sicht bietet diese strategische Partnerschaft mit moccamedia eine spannende Perspektive für die Weiterentwicklung von Carmato als erste digitale Komplettlösung für den Autohandel. Wir freuen uns sehr Deutschlands innovativste Mediaagentur als Mitgesellschafter an unserer Seite zu haben. Zwei unkonventionelle Unternehmen mit viel Weitsicht bieten nun gemeinsam zukunftsfähige Lösungen für den digitalen Autohandel an.“ (tr)



Drucken