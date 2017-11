Modellprojekt STuDi startet in Region

TRIER. Ab Anfang 2018 startet ein neues Modellprojekt “STuDi” zur Verknüpfung von innovativer Technik und präventiver Beratung für Seniorinnen und Senioren im Raum Trier, das vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium gefördert wird. Dazu findet am Dienstag, 28. November, 15 Uhr, im Hotel Mercure-Porta-Nigra in Trier eine Auftaktveranstaltung statt, um über Ziele, eingesetzte Technik, Beratungsaspekte und weitere Punkte umfassend zu informieren. Ein Ziel besteht darin, ab dem kommenden Jahr bis zu 100 Seniorenhaushalte in der Region Trier zum Mitmachen im Projekt zu gewinnen. Die Haushalte werden unter anderem mit modernen Tablet-PCs ausgestattet und erhalten während der Projektlaufzeit Beratungsbesuche von eigens geschulten STuDi-Beratern. Das Projekt wird umgesetzt von einem Konsortium bestehend aus dem Fraunhofer Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE) in Kaiserslautern, dem Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung (DIP) in Köln sowie der Firma CIBEK-Gebäudetechnik in Limburgerhof.

Ein Hintergrund für STuDi ist die Tatsache, dass der Anteil an Seniorinnen und Senioren in Deutschland in den kommenden Jahren weiter steigen wird. “Auch die Menschen in Rheinland-Pfalz werden erfreulicherweise immer älter und wünschen sich, möglichst lange selbstbestimmt und selbständig in ihrem Zuhause alt zu werden”, so Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler. Daher wird der Bedarf an gezielter Beratung und niedrigschwelliger Alltagsunterstützung im Alter wachsen. Gefragt sind also vermehrt Konzepte, die Informationen und Unterstützung für alltägliche Hilfen vermitteln. “Das bringt auch Veränderungen in der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung mit sich”, so Bätzing-Lichtenthäler weiter. “Rheinland-Pfalz unterstützt daher die Entwicklung von neuen und innovativen Versorgungskonzepten wie der Verknüpfung von Technik und präventiver Beratung im Projekt STuDi.”

Auch die Trierer Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Angelika Birk freut sich über das Projektvorhaben in der Region “Das Projekt STuDi ist eine sehr gute und passende Ergänzung zu dem, was wir in Trier bereits umsetzen, um unseren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein selbstbestimmtes und würdiges Leben im Alter zu ermöglichen.”

