Modenschau der Hochschule in der Tufa

TRIER. Am Samstag, 14. Januar, veranstaltet die Fachrichtung Modedesign der Hochschule Trier eine weitere Abschlussmodenschau in ihrer langen Reihe erfolgreicher Schauen. Diese bieten den Studierenden seit den fünfziger Jahren eine Plattform, ihre Entwürfe einer breiten Öffentlichkeit sowie Fachpersonen zugänglich zu machen und von einer ausgewählten Jury bewerten zu lassen. Die diesjährige Schau, unter dem Motto “Invisible”, wird im Kunst- und Kulturzentrum TUFA Trier stattfinden und modebegeisterten sowie interessierten Gästen die Stücke der zahlreichen Absolventen präsentieren. Aufgrund des stets hohen Interesses finden an diesem Tag zwei Schauen statt, die erste um 15 Uhr, die zweite um 20 Uhr mit anschließender Vergabe des Modepreises der Stadt Trier.

Die Aftershow-Party findet ab 23 Uhr in der ExRakete am Domfreihof statt, für Besucher mit Eintrittskarte zur Modenschau kostet der Eintritt ein, ohne vier Euro. Für die musikalische Unterhaltung sorgen MonsieurM & Fabian Karim. (tr)

Drucken