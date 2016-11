Mohammed sollte die gleiche Chance wie Marie haben

TRIER. Ihre diesjährige Landesverbandstagung hatten die 78 Delegierten der rheinland-pfälzischen Mietervereine im Deutschen Mieter Bund (DMB) unter das Motto ‟Bezahlbares Wohnen‟ gestellt. Ziel der rheinland-pfälzischen Mietervertretung ist die Wahrnehmung und Vertretung der Interessen und Rechte der Mieter in Rheinland-Pfalz. In den neun Mietervereinen in Rheinland-Pfalz sind etwa 40.000 Mieterfamilien und Haushalte organisiert.

Von Rolf Lorig

Wenn man Franz Obst, den Vorsitzenden des rheinland-pfälzischen Mieterbundes auf die größte Herausforderung unserer Zeit anspricht, dann kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: ‟Bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen schaffen!” Wobei sich Obst für durchmischte Wohngebiete ausspricht: ‟Die Wohnlage entscheidet maßgeblich mit darüber, ob Mohammed die gleichen Chancen hat wie Marie.” Eine gute Durchmischung trägt für den Vorsitzenden auch zum sozialen Zusammenhalt bei.

Doch Obst weiß auch, dass Wunsch und Wirklichkeit vor allem in den so genannten Schwarmstädten – Städte mit überdurchschnittlichem Zuwachs – weit auseinander klaffen, weil die Schaffung von neuem Wohnraum hier stark nachhängt. Was sich dann wiederum verhängnisvoll auf die Miet-, aber auch auf die Quadratmeterpreise bei Grundstücken und Immobilien auswirke. Das gelte auch für Trier, bestätigt Obst und weist darauf hin, dass die Römerstadt gemeinsam mit Mainz und Ludwigshafen zu den Schwarmstädten zählt und folglich ein hohes Preisniveau habe. Am günstigsten wohne man aktuell in Pirmasens, hier gebe es auch die höchsten Wohnungs-Leerstände.

Möblierte Wohnungen umgehen Mietpreisbremse

Noch eine weitere Entwicklung ist für ihn alarmierend: Das Angebot an möblierten Wohnungen sei stark wachsend. ‟Damit umgeht man die Mietpreisbremse, diese Wohnungen werden mit Aufschlägen von 60 – 80 Prozent vermietet.” Solange es solche Schlupflöcher gebe, sei die Mietpreisbremse ein stumpfes Schwert, beklagt Franz Obst. Wenig Hoffnung hegt der Landesvorsitzende, dass die Politik ein Ohr dafür hat, dafür kommt von ihm harsche Kritik. ‟Die Politik nimmt nicht mehr wahr, was den Bürger wirklich interessiert. Stattdessen reduziert sie sich immer mehr darauf, sich selbst genug zu sein.” Dabei gehe es gar nicht ohne die Hilfe der Politik: ‟Wir brauchen Initiativen wie Mietobergrenzen‟, fordert Obst und weist darauf hin, dass es um eine lebenswerte Zukunft mit gemeinsamen Interessen der Gesellschaft gehe.

Nachdenklich zeigte sich an dieser Stelle Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD). Noch vor 30 Jahren habe sich Trier an der gleichen Stelle befunden, an der sich heute Pirmasens befinde. Doch man habe die Umkehr geschafft und heute freue er sich mitteilen zu können, dass Trier permanent wachse und fast 115.000 Einwohner habe.

In der Wohnungssituation werde die Moselstadt von drei Gruppen geprägt. Dabei handele es sich zum einen um die Generation 60+. ‟Nachdem die Kinder das Haus verlassen haben, verkaufen diese Menschen ihre Häuser und suchen sich in der Stadt Eigentumswohnungen.” Der Preis spiele hier oft kaum eine Rolle, viele der Wohnungen wurden dann auch bar bezahlt. Die zweite große Gruppe sieht der Oberbürgermeister in denen, die in Luxemburg ihr Geld verdienen. ‟Das sind etwa 10.000 Menschen. Rechnet man hier einen Partner und ein Kind dazu, dann kommt man schnell auf 30.000 Personen, deren Lebensunterhalt aus Luxemburg stammt.” Auch hier sei Geld in der Regel kein Thema.

Stadt braucht dringend neue Flächen für Bauland

Das aber sieht bei der dritten Gruppe anders aus: ‟Das sind unter anderem auch Flüchtlinge und Zuwanderer, für die wir bezahlbaren Wohnraum brauchen.” Was aber in einer Stadt wie Trier nicht einfach sei. ‟Wir brauchen neue Flächen für Neubaugebiete. Um die zu bekommen, bedarf es poltischer Mehrheiten.” Die aber hätten weder er noch Baudezernent Andreas Ludwig (CDU). Von dieser Situation würden Städte wie Konz und Schweich am Rande des Speckgürtels profitieren: ‟Die bieten Bauland zu hohen Preisen an und profitieren von der Infrastruktur des Oberzentrums.” Dennoch mag Leibe nicht jammern: ‟Trier geht es gut; wir haben hier eine attraktive Stadt die zudem auf der positiven Seite steht.” Damit das so bleibe sei die Politik aufgerufen, weiter daran zu arbeiten.

Als Finanzministerin des Landes hat Doris Ahnen auch das Thema Bauen und Wohnen stets im Blick. Sie hätte hier nun ihr Forum finden können, blieb jedoch recht allgemein. Sie wisse sehr wohl um die Leerstände im ländlichen Raum, sagte sie und sah es als eine wichtige Aufgabe an, dass alles unternommen werden müsse, um den Menschen auch im Alter das Wohnen in der gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Mit aller Entschiedenheit sprach sie sich dagegen aus, dass alleine die Höhe des Einkommens darüber entscheide, wer in der Stadt wohnen könne. Auch sie beobachte mit Sorge die Entwicklung bei den Mieten. Jedoch warnte sie davor, die Mietpreisbremse als ein untaugliches Instrument abzutun. In manchen Bundesländern gebe es die noch kein Jahr. Hier müsse man genau beobachten und evaluieren, um dann Missstände abstellen und bei der Entwicklung gezielt gegensteuern zu können.

Brauchen in den Städten eine gesunde Durchmischung

Ein Kompliment für Rheinland-Pfalz kam von DMB-Präsident Franz-Georg Rips. Er habe den Eindruck, dass es in der Region gut laufe, was sicherlich auch ein Verdienst der Politik von Malu Dreyer sei. Mit Blick auf die Bundesrepublik merkte der Präsident an, das Grundrecht auf eine Wohnung stehe zwar nicht im Grundgesetz, wohl aber werde das so gelebt. Dies gelte vor allem für diejenigen, die Hilfe brauchten. Die Geschichte zeige, dass Deutschland vor allem durch die Durchmischung in den Städten groß geworden sei. Noch mehr als bisher müsse deshalb bei der Stadtplanung auf die Schaffung von Quartieren mit guter Durchmischung geachtet werden.

Und da Finanzministerin Doris Ahnen schon mal zu Gast war, hatte der Präsident auch gleich einen Wunsch zur Weiterleitung an den Bundesfinanzminister mitgebracht: Der DMB würde sich eine Milliarde Euro mehr für den sozialen Wohnungsbau wünschen. Der fragende Blick der Ministerin, wo das Geld denn herkommen solle, war Rips dabei nicht entgangen. Der Blick in die Politik zeige, dass es in den letzten Jahren immer Mehreinnahmen gegeben habe…