Mosel, Mord und Museum

TRIER. Mit “Feuer über der Mosel” hat die Krimiautorin Moni Reinsch gemeinsam mit ihrem Sohn gerade ihr jüngstes Buch vorgelegt: Es erzählt vor dem aktuellen zeitgeschichtlichen Hintergrund eine fiktive Kriminalgeschichte über fremdenfeindliche Ausschreitungen in Trier. Am Dienstag, 8. November, liest die Schriftstellerin im Stadtmuseum Simeonstift um 19 Uhr ausgewählte Passagen aus “Feuer über der Mosel” sowie regionale Krimi-Kurzgeschichten. Als Abschluss steht eine Geschichte auf dem Programm, die in den Räumen des Museums spielt und eigens für die Veranstaltung verfasst wurde. Der Eintritt beträgt sechs Euro, die Lesung dauert 90 Minuten. (tr)

