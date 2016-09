BERNKASTEL-KUES. Die Veranstaltung des Mosel Musikfestivals „Cello Cinema“ am Samstag, 24. September um 20 Uhr in der Mosellandhalle in Bernkastel-Kues fällt aus. Die Künstler Eckart Runge und Pianist Jacques Ammon treten 2017 mit einem neuen Projekt beim Mosel Musikfestival auf.

Bereits gekaufte Karten können an den Vorverkaufsstellen und bei Ticket Regional zurückgegeben werden. (tr)