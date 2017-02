Mosel Musikfestival – Weinklang-Konzerte ausverkauft

REGION. Die beliebte Reihe Weinklang, bei der Künstler in renommierten Winzerbetrieben musizieren, ist bereits ausverkauft. Das teilt das Mosel Musikfestival mit. Für das Konzert im Weingut Maximin Grünhaus in Mertesdorf am 16. August, die beiden Konzerte im Weingut von Othegraven in Kanzem am 30. und 31. August sowie die beiden Konzerte im Weingut Markus Molitor in Bernkastel-Wehlen am 20. und 21. September sind keine Karten mehr erhältlich. Interessenten können sich aber auf die Warteliste bei Ticket Regional eintragen.

Wer dennoch Wein und Musik in einem besonderen Ambiente erleben will: Im Staffelter Hof in Kröv spielen am Freitag, 15. September, 19 Uhr, die Musikkabarettisten “The Beez” Musik in der Kulturscheune. Familie Klein schenkt in einem der ältesten Weingüter der Mosel sieben ausgesuchte Weine aus, während die vier Musiker mit unnachahmlichen Ohrwürmern unterhalten.

Karten für das Mosel Musikfestival gibt es bei Ticket Regional, Informationen unter moselmusikfestival.de. (tr)

