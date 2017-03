Mosel zeigt Kabinettstückchen am Rhein

REGION. Mehr Betriebe als im Vorjahr beteiligen sich am Gemeinschaftsstand des Weinanbaugebietes Mosel auf der Fachmesse ProWein vom 19. bis 21. März in Düsseldorf. 56 Weingüter und Sektmanufakturen von Mosel, Saar und Ruwer – das sind acht mehr als 2016 – präsentieren ihr aktuelles Sortiment am Stand der Gebietsweinwerbung in Halle 13 (Standnummer C59).

Der Gebietsstand ist auf der weltweit wichtigsten Weinfachmesse die Anlaufstelle für deutsche und internationale Fachbesucher, die sich für Weine von Mosel, Saar und Ruwer interessieren und sich über Neuheiten und aktuelle Trends aus der Region informieren möchten. Das Team des Moselwein e.V. aus Trier organisiert und betreut auf 500 Quadratmeter die Gebietspräsentation, an die auch die Vereinigungen Bernkasteler Ring, Klitzekleiner Ring und MoselJünger angegliedert sind.

Zudem platzieren sich im unmittelbaren Umfeld in Halle 13 viele weitere Weingüter und Kellereien der Region mit ihren eigenen Ständen. Insgesamt sind rund 100 Betriebe von Mosel, Saar und Ruwer auf der Fachmesse vertreten. Die stärkste Konzentration von Mosel-Betrieben außerhalb des Gemeinschaftsstandes findet sich am VDP-Stand in Halle 14, wo rund 20 Betriebe von Mosel, Saar und Ruwer vertreten sind. In Halle 13 präsentieren sich auch mehrere große Kellereien von der Mosel, die Winzergenossenschaft Moselland eG sowie zahlreiche weitere Erzeuger- und Handelsunternehmen der Region.

Der Gemeinschaftsstand in Halle 13 bietet dem Fachpublikum die Sortimente bekannter und neuer Betriebe von Ober-, Mittel- und Terrassenmosel sowie Saar und Ruwer. Zehn zentrale Degustationsveranstaltungen an der großen Verkostungstheke geben kompakt Einblick in wichtige Weinkategorien und Themen des Gebietes. Besonders große Resonanz erwartet der Moselwein e.V. bei der Probe “Kabinettstückchen”, die an allen Messetagen angeboten wird. Thema sind klassische, leichte Mosel-Kabinettweine von feinherb bis fruchtsüß mit niedrigem Alkoholgehalt.

Mosel-Weinkönigin Lisa Schmitt und Geschäftsführer Ansgar Schmitz von der Weinwerbung werden den Fachbesuchern 24 hervorragende “leichte Möselchen” vorstellen. “Dieser Weinstil, der in den 1980er und 1990er Jahren eher belächelt wurde, ist heute wieder gefragt, auch bei jüngeren Konsumenten”, so Schmitz. “Solche Weine gibt es in dieser Feinheit und Leichtigkeit nur von Mosel, Saar und Ruwer. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal für unser Gebiet.”

Weitere Veranstaltungen an der Mosel-Degustationstheke widmen sich Jungweinen des Jahrgangs 2016 sowie den Großen Gewächsen des Bernkasteler Rings. Die Verkostungszone wird von weiteren Vereinigungen zur Präsentation genutzt: Die MoselJünger bieten einen Vorgeschmack auf das Weinevent “Mythos Mosel” (9. bis 11. Juni) und laden zur Probe “Den Mythos schmecken”. Die Elblingfreunde der Südlichen Weinmosel geben Einblick in die Sortenvielfalt von den Muschelkalkböden der oberen Mosel. Über die Grenzen geht es mit der internationalen Mosel-Vereinigung “Terroir Moselle”, die Weine von mehr als 400 Kilometern Flusslauf präsentiert, von den Cotes de Toul in Frankreich über Luxemburg bis zur Terrassenmosel. Insgesamt stehen in der Verkostungszone Produkte von rund 100 Erzeugern aus dem Anbaugebiet zur Probe.

Weine von der Saar werden am Gemeinschaftsstand noch stärker vertreten sein als bisher, da sich zwei weitere Saar-Weingüter dort erstmals dem Fachpublikum präsentieren. Neu an Bord sind zudem mehrere Weingüter von der Mittel- und der Terrassenmosel. Der Gemeinschaftsstand wartet mit einem breiten Spektrum interessanter Erzeuger auf, von großen und bekannten Betrieben bis hin zu einer Reihe von ambitionierten Jungwinzern und Neuentdeckungen.

Der große Gebietsauftritt in Düsseldorf ist nicht nur eine wichtige Plattform für viele noch weniger bekannte, aufstrebende Weingüter der Region, die dort Kunden in Handel, Gastronomie und Hotellerie suchen. “Wir geben in Düsseldorf der Mosel ein Gesicht und bringen unser Anbaugebiet bei internationalen Multiplikatoren in Erinnerung”, erläutert Schmitz die Bedeutung des Gemeinschaftsstandes. Mit der Resonanz in den vergangenen Jahren ist er sehr zufrieden: “Unser modernes Standdesign mit großen Fotos erfährt sehr hohe Aufmerksamkeit und viel Lob von den Besuchern.”

Alle Aussteller und Veranstaltungstermine am Mosel-Stand auf der ProWein gibt es auf der Internetseite www.weinland-mosel.de/aktuelles. (tr)



Drucken