Moselschätze: Entspannt-romantisch kreativ

TRIER. Noch bis um 19 Uhr veranstaltet das gemeinnützige Projekt ‟Kulturkarawane‟ am heutigen Samstag bei bestem Wetter den bunten Moselschätze Design- und Kreativmarkt. Zum fünften Mal in Folge präsentieren über 50 Anbieter am Stromkilometer 191 auf Höhe der Jugendherberge Trier auf zwei Ebenen eine Fülle an handwerklichen Arbeiten, die ebenso originell wie vielfältig sind.

Kunst- und Designmärkte gehören zum Sommer wie die Fische ins Wasser. Allerdings hat der Design- und Kreativmarkt ‟Moselschätze‟ ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man die entspannte Atmosphäre gepaart mit dem romantischen Ambiente betrachtet. Die junge Trierer Agentur ‟Kulturkarawane‟, die alljährlich in Trier auch beispielsweise zur Weihnachtszeit den romantischen Sterntalermarkt im Brunnenhof ausrichtet, hatte vor etwa sechs Jahren die Idee zu diesem bunten Treiben am Moselufer. ‟Von Georgios Tsanis, dem Leiter der Trierer Jugendherberger, hatten wir auf Anhieb Unterstützung erhalten‟, erinnert sich Jochen Leuf, einer der drei Mitbegründer der Kulturkarawane.

Reichlich Platz für bunte Verkaufsstände

Und die Idee hat eine Menge Charme: Sowohl auf dem Geh- und Radweg wie auch auf dem tiefer gelegenen Moselufer gibt es reichlich Platz für die bunten Verkaufsstände. Darunter auch einige karitative Organisationen wie die Lebenshilfe oder aber auch der Kinderschutzbund.

Raum zur Vergrößerung wäre reichlich gegeben, doch Jochen Leuf will nicht übertreiben: ‟Zum einen achten wir darauf, dass wir auf dem Gelände der Jugendherberge bleiben, das diese uns zur Verfügung stellt. Zum anderen haben wir aber auch ein Konzept, das seinen Schwerpunkt auf dem Design- und Kreativbereich sieht, deshalb ja auch der Name.” Überladen wolle die Kulturkarawane das Angebot nicht, stellt Leuf klar. Wenngleich er schon durchblicken lässt, dass er sich über einen ganz bestimmten Zuwachs freuen würde: ‟Wenn noch mehr Studierende der Hochschule Trier aus dem Bereich Schmuck und Design teilnehmen würden, das würde uns schon gut gefallen.”

Möglich, dass in den kommenden Jahren der Markt hier noch Verstärkung erfahren wird. Doch auch so handelt es sich um ein Kleinod, das aufgrund seines vielfältigen Warenangebotes sowohl Wünsche bei jungen wie auch bei reiferen Menschen zu befriedigen weiß. Auf beiden Ebenen hatte die Kulturkarawane zudem jeweils eine Ruhezone eingerichtet, in der neben Liegestühlen und Holzbänken auch die passende Musik zum Entspannen und Relaxen einlud. Und da die richtige Entspannung nicht selten von gutem Essen und Trinken abhängig ist, gab es auch hier ein passendes Angebot, für das das Küchenteam der Jugendherberge verantwortlich zeichnete. Auch den passenden Wein gab es zum Essen, hier zeichnete das Team vom Saarweingut Weber Brüder mit seinem Angebot verantwortlich.

Blick auf das “Überall & Hier Festival”

Etliche der Besucher bedauerten es, dass die ‟Moselschätze‟ nur für einen Tag am Moselufer ausgestellt werden. ‟Wenn man bedenkt, dass etliche der Anbieter weite Anreisen in Kauf genommen haben, wäre eine zweitägige Veranstaltung doch sicherlich sinnvoll gewesen‟, sagte eine der Besucherinnen, die namentlich aber nicht genannt werden wollte. In diesem Fall aber hatte die Kulturkarawane vermutlich den richtigen Riecher. Denn die Wettervorhersage für Sonntag gestaltete sich am Samstag alles andere als erfreulich.

Jetzt aber richtet die Kulturkarawane den Blick nach vorne. Denn am 26. und 27. August richtet die Agentur in den Kaiserthermen das “Überall & Hier Festival” aus. Neben etlichen Bands tritt hier unter anderem das Duo “von Brücken” mit dem Ex-Sänger von Jupiter Jones, Nicholas Müller, auf. Karten dafür gibt es bei Ticket regional. (rl)



