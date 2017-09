Moselstraße wird komplett gesperrt

TRIER. In der Innenstadt wird die Moselstraße von Montag, 25., bis einschließlich Freitag, 29. September, wegen Anschluss- und Asphaltdeckenarbeiten voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Bustrasse der Treviris-Passage in die Walramsneustraße. Um die Zufahrt in die Kutzbachstraße zu ermöglichen, wird die bestehende Einbahnstraßenregelung gedreht, so dass die Einfahrt über das Margaretengässchen möglich ist. Fußgänger können den Bereich auch während der Vollsperrung nutzen. (tr)



