Motorradausfahrt mit Tipps und Infos von Fachleuten

TRIER. “Verantwortung statt Vollgas“ lautet das Motto der Veranstaltung, zu der die Polizeidirektion Trier in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht Trier und Trier-Saarburg am Sonntag, 14. Mai, einlädt. Begleitet von erfahrenen Krad-Fahrern der Polizei sowie Fahrlehrern und Fahrern der Verkehrswacht geht es ab 9 Uhr auf eine etwa dreistündige Ausfahrt, die auf rund 140 Kilometern über wunderschöne Strecken rund um das Trierer Land führt. Während der Fahrt als auch nach der Rückkehr gibt es interessante Tipps rund um das Motorradfahren und viele Gelegenheit zu Fachgesprächen.

Die Biker treffen sich um 9 Uhr auf dem Gelände der Firma Topspeed in der Niederkircher Straße 10 in Trier. Um 9.45 Uhr beginnt die Ausfahrt, die in mehreren Gruppen organisiert wird. Während der Fahrt werden Pausen angeboten. Gegen 14 Uhr ist die Rückkehr in Trier geplant. Die Polizei bittet um Anmeldung per Mail an pdtrier@polizei.rlp.de



