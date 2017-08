TRIER. Beim Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad wurde am Montag gegen 07:50 Uhr ein 57jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Unfall ereignete sich in der Biewerer Straße im Stadtteil Biewer. Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Trier-Saarburg wollte vom Parkstreifen der Biewerer Straße, wo sie zunächst in Fahrtrichtung Trier geparkt hatte, in Gegenrichtung Trier-Ehrang wenden. Dabei übersah sie den aus Richtung Trier-Ehrang kommenden Kradfahrer. Dieser versuchte noch nach links auszuweichen, es kam jedoch zur Kollision, in deren Folge der Kradfahrer stürzte und verletzt ins Krankenhaus verbracht werden musste.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz waren das DRK und die Polizei Schweich.

Um Zeugenhinweise bittet die Polizeiinspektion Schweich, Tel. 06502/91570, mail: pischweich@polizei.rlp.de. (tr)



