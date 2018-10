MOTOWN – Eine musikalische Begegnung

ECHTERNACH. Zu einem ganz besonderen musikalischen Leckerbissen lädt das Trifolion am Montag, 9. November, um 20 Uhr ein. Fünf MOTOWN-begeisterte Sängerinnen und Sänger zelebrieren zu Ehren des Labels über zwei Stunden lang eine große Gala-Show mit unvergesslichen Welt-Hits aus zehn Jahren.

Zwischen 1961 und 1971, in den 10 erfolgreichsten Jahren des Labels, veröffentlichte Motown 537 Singles, also ungefähr eine pro Woche. 357 kamen in die amerikanischen Charts, 110 davon in die Top Ten, 28 waren Nummer-eins-Hits. Keine Plattenfirma war jemals wieder so erfolgreich!

Wer kennt sie nicht, die unvergesslich-groovigen Songs von Diana Ross & The Supremes, von Marvin Gaye, Stevie Wonder, Smokey Robinson, den Jackson 5 & Co.? Diese Künstlerinnen und Künstler haben eins gemeinsam: Das von Berry Gordy in Detroit mit einem Anfangskapital von nur 800 geliehenen Dollar gegründete Plattenlabel MOTOWN hat sie alle unsterblich gemacht.

Mit Welt-Hits wie “I’ll Be There”, “My Girl“, “Stop! In the Name of Love“, “Papa Was A Rolling Stone“, “Dancing in the Streets“, “Knock On Wood“, “Ain’t No Mountain High Enough“, “I Heard It Through The Grapevine”, “Please Mr. Postman”, “Superstition”, “Baby Love”, “Never Can Say Goodbye” und vielen anderen feiert “MOTOWN – Die Legende” nun die fast 60jährige Erfolgsgeschichte dieser musikalischen Ausnahme-Institution mit einer musikalischen Begegnung der besonderen Art: Fünf MOTOWN-begeisterte Sängerinnen und Sänger haben eine große Gala-Show zu Ehren des Labels entworfen und gewähren so – fast sechs Jahrzehnte nach dessen Gründung – einen Blick hinter die Kulissen der Hit-Fabrik, indem sie von der Entstehung, den Höhen und Tiefen und den Geheimnissen der Plattenfirma erzählen, vom Leben Berry Gordys, seiner Stars und den Geschichten der Hits. (tr)



Drucken