Mr. 47 Prozent und die Zocker

TRIER. Eine E-Mail kommt angeblich nicht an, ein Fraktionsvorsitzender ins Schwitzen und ein Bewerbungsverfahren in Gang: Die Trierer Union hat ihre Chaostage eingeleitet. Während sich das Kandidatenfeld für die Nachfolge des abgewählten Kulturdezernenten Thomas Egger sortiert und auf drei aussichtsreiche Bewerber reduziert, hat die CDU ein Problem. Ihre beiden Kandidaten sind beschädigt: Stadtrat Thomas Albrecht schätzt sich selbst als “Kunstbanausen” ein, und Thomas Schmitt, in dieser Woche präsentiert und dem Vernehmen nach Wunschkandidat der Unions-Führung, hat mit seiner politischen Vergangenheit im Saarland zu kämpfen. Von Martin Eich

Thomas Albrecht war ungehalten und Udo Köhler in der Defensive. Ob es stimme, vernahm der Oberstaatsanwalt und Stadtrat seinen Vorsitzenden am Montag letzter Woche während der turnusmäßigen Sitzung der CDU-Mandatsträger, was der reporter wenige Stunden vorher gemeldet hatte: dass Köhler seit längerer Zeit darüber informiert war, dass der Jura-Professor und Konstanzer Theaterintendanten Christoph Nix – wie Albrecht selbst – für die Nachfolge des abgewählten Kulturdezernenten Thomas Egger kandidieren will. Köhler musste keine Sekunde nachdenken: Nein, das treffe nicht zu. Er habe nichts gewusst.

Der Dialog wiederholte sich wenig später, nur die Besetzung wechselte. Nach der Sitzung liefen sich Köhler und der kulturpolitische Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion, Markus Nöhl, über den Weg. Auch der Sozialdemokrat befragte den CDU-Mann eingehend und vor Zeugen. Und wieder ließ die Antwort keine Unklarheiten offen: Er, Köhler, sei nicht über die Bewerbung des renommierten Theatermachers und Kulturmanagers informiert gewesen.

Zwei Antworten, und beide sind falsch. Köhler wusste es, und er wusste es frühzeitig. Genauer: seit dem 28. Januar, 17.15 Uhr. Da klickte Nix am fernen Bodensee auf den Versenden-Button seines E-Mail-Programms und Sekundenbruchteile später landete im Posteingang des Trierer Christdemokraten eine Nachricht, die das unwürdige Gezerre und Gewürge, zu dem das Auswahlverfahren inzwischen verkommen ist, hätte vermeiden können. Nix’ E-Mail liegt dem reporter vor: Köhlers Adresse ist korrekt geschrieben, der Versand ordnungsgemäß protokolliert.

Der Adressat beharrt trotzdem auf seiner Darstellung. “Ich habe nichts bekommen”, beteuert Köhler auf Anfrage. Um danach die vermeintlichen Fallstricke moderner Kommunikationstechnologie zu bemühen und nachzuschieben: “Vielleicht habe ich die Nachricht auch versehentlich gelöscht.” Die CDU-Stadtratsfraktion wird demnächst vieles zu besprechen und manches aufzuarbeiten haben.

Zumal noch ein anderes Detail den Unions-Mann belastet. Ausgerechnet am Vormittag dieses für Köhlers schwarzen Montages, an dem er sich lästiger Nachfragen erwehren musste, war die Redaktion einer Trierer Tageszeitung über Nix’ Kandidatur informiert worden. “Aus Stadtratskreisen”, wie zu erfahren ist. Der einzige Stadtrat, der zu diesem Zeitpunkt nachweislich von der Personalie hätte wissen können, wissen müssen: Udo Köhler.

Köhlers Motiv

Diese Episode ist mehr als eine Fußnote. Sie zeigt exemplarisch, wie das Besetzungsverfahren für den verwaisten Dezernentensessel im Augustinerhof immer mehr zu einem polit-moralischen Armageddon wird. Denn mit dem CDU-Politiker ist nun auch die andere parlamentarische Galionsfigur des sogenannten “Verantwortungsbündnisses” aus Union und Grünen ins Zwielicht geraten. Zuvor hatte schon Köhlers Kollegin Petra Kewes – die bereits während des Theaterskandals durch offensiv ausgestelltes Nichtwissen auffiel – einräumen müssen, eine Journalistin belogen zu haben. Ohne, dass dies bislang in Konsequenzen gemündet hätte: Kewes ist immer noch im Amt und aus der einstigen Pleiten- ist nun eine Pleiten-und-Pattex-Politikern geworden.

Wie es anders und besser geht, bewies in dieser Woche ausgerechnet die Administration von US-Präsident Donald Trump, bei der Kewes Berliner Parteifreunde das eigene Empörungsdrehmoment sonst überhaupt nicht schnell genug hochfahren können. Kaum war publik geworden, dass Sicherheitsberater Michael Flynn seinen Vizepräsident Mike Pence über die Inhalte eines Telefonats belogen hatte, trat er schon zurück. Nur Flynns originelle Ausrede (“Ein Versehen, der hohen Geschwindigkeit der Ereignisse geschuldet.”) könnte Kewes nicht kopieren: Die Grünen-Frontfrau hatte es nicht bei einer Lüge bewenden lassen, sondern sich gleich als Wiederholungstäterin profiliert.

Wie sich kürzlich herausstellte, hatte Köhler auch ein Motiv, die Bewerbung des hochqualifizierten und parteilosen Nix nicht an die Unions-Gremien weiterzuleiten. Intern stand man zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem saarländischen CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Schmitt in Verbindung, der als Wunschkandidat der christdemokratischen Führung gilt und sich morgen der Fraktion vorstellen soll. Thomas Albrecht, der sich selbst als “Kunstbanause” bezeichnet und bislang nicht mit kulturpolitischen Initiativen aufgefallen war, gilt selbst vielen Unions-Kollegen als kaum vermittelbar und nur als Notlösung, sollte sich kein anderer Bewerber mit schwarzem Parteibuch finden.

Statt Thomas Albrecht, Jurist, könnte auf Thomas Egger, Jurist, also Thomas Schmitt, Jurist, nachfolgen – die Thomas-Dichte im Stadtvorstand bliebe zumindest gewahrt. Vordergründig wäre der 43-Jährige keine schlechte Wahl. Schmitt, das ergibt ein dreistündiges Telefonat, versteht etwas vom Theater, ist kulturaffin, bescheiden und diplomatisch. Als Sohn eines Grund- und Hauptschullehrers und einer Sekretärin in Körperich aufgewachsen, sang er in Chören, engagierte sich früh in der Jungen Union sowie der CDU und arbeitete nach dem Studium fünf Jahre im Saarbrücker Wirtschaftsministerium, bevor er in den Landtag einzog und dort zunächst kulturpolitischer Sprecher seiner Fraktion wurde, später zudem Parlamentarischer Geschäftsführer. Ein Mann, der das Unions-Gen in sich trägt.

Mitwisser oder Mittäter?

Und exakt das könnte jetzt einer Zukunft an der Mosel entgegenstehen. Schmitt war in unterschiedlichen Funktionen gefährlich nahe an den Epizentren der beiden veritabelsten Politikskandale, die das daran nicht gerade arme Saarland in jüngster Zeit zu bieten hatte. Deren Bestandteile waren die gleichen, die auch in Trier die kulturpolitische Agenda der vergangenen zwei Jahre geprägt haben und weiterhin prägen werden: Finanzen und Bauten.

Was Deutschland ältester Stadt sein Theater, ist Deutschland kleinstem Flächenland sein Saarland-Museum: ein regionales Erbitterungsthema, das bundesweit für Negativschlagzeilen sorgte. Der Bau eines vierten Pavillons, ein Lieblings- und Prestigeprojekt des einstigen Ministerpräsidenten Peter Müller (CDU), geriet zum Fiasko. Ursprünglich auf etwa zehn Millionen Euro veranschlagt, verdreifachten sich die Kosten. Schon früh versuchte die Regierung des hochverschuldeten Landes mittels allerlei Taschenspielertricks, das gegenüber einer zunehmend kritischen Öffentlichkeit zu kaschieren. Am 23. Juli 2009, rund zwei Wochen vor dem Spatenstich, bezifferte die damalige Kulturministerin und jetzige Ministerpräsidenten Annegret Kramp-Karrenbauer anlässlich einer Pressekonferenz die Baukosten mit 14,5 Millionen Euro – im Ministerium selbst ging man zu diesem Zeitpunkt bereits, wie ein Untersuchungsausschuss später nachwies, von mindestens 20,1 Millionen aus.

Die Ministerin selbst forderte an diesem Tag ihre Pressesprecher auf, in einer Aussendung die Passage über die Baukosten zu ändern: In der Ursprungsversion der Erklärung war von 20,1 Millionen Euro Baukosten die Rede, die detailliert aufgeschlüsselt wurden; in der geänderten Fassung nur noch von 14,5 Millionen Euro. Weitere Kosten wurden nicht näher beziffert. Sie habe die Risiken ja “benannt, aber nicht beziffert”, verteidigte sich Kramp-Karrenbauer später ungelenk gegenüber dem Untersuchungsausschuss, um sich dann doch noch eine halbe Entschuldigung abzuringen: “Ich mache mir im Rückblick Vorwürfe.”

Der Vorgang wirft auch Fragen an Schmitt auf. In einer parlamentarischen Demokratie sind die Wege zwischen der Ministerialbürokratie und den Abgeordnetenbüros der Regierungsfraktionen kurz; im Saarland, das kleiner ist als der Landkreis Emsland, sind sie traditionell noch kürzer. Entweder Schmitt war bei Kramp-Karrenbauers ebenso dreistem wie dilettantischen Manipulationsversuch Mitwisser (und damit, im politischen Sinne, Mittäter) – oder er hat als zuständiger Fraktionssprecher und langjähriges Mitglied des entsprechenden Landtagsausschusses tatsächlich nicht gemerkt, dass die Fachministerin die Öffentlichkeit falsch informierte. Im zweiten Fall hätte er, der innerhalb der saarländischen Union als enger Vertrauter von Kramp-Karrenbauer gilt, seiner Aufsichtsfunktion als Abgeordneter nicht genügt. Keine Empfehlung für die Leitung eines Dezernats, das während der nächsten Jahre als Auftraggeber mehrerer Bauvorhaben fungieren soll.

Dempfles Beteuerung

Unmittelbar war Schmitt als Parlamentarischer Geschäftsführer hingegen in die beispiellose Erhöhung der Fraktionsfördermittel nach der Landtagswahl 2009 – die Union hatte unter dem wenig später zum Bundesverfassungsgericht abgeschobenen Peter Müller mit 13 Prozent Verlust eine krachende Schlappe erlitten – involviert, mittels der die Wahlverlierer ihre Finanzausstattung und Apparate sichern wollten. Um satte 47 Prozent erhöhten die Fraktionen unter Federführung der CDU die eigene Förderung, rechnete damals das Fernsehmagazin Panorama nach. Medien schäumten ob dieses “planmäßigen Raubzugs”, Verfassungsrechtler Herbert von Arnim nannte die Erhöhung “maßlos”, die Parlamentarier kümmerte es nicht. Genüsslich führte Panorama danach Schmitt vor. Seine misslungenen Erklärungsversuche sind noch heute im Internet zu finden (siehe Kasten). Kaum vorstellbar, dass solch ein freihändiger und freizügiger Umgang mit Steuergeldern in einer Stadt wie Trier auf Beifall stößt.

Der Panorama-Beitrag

Aus dem kurzfristigen Luxus, das Egger-Dezernent besetzen zu dürfen, könnte der Union somit ein langfristiger Nachteil erwachsen. Bei den insgesamt 37 Bewerbungen für den freien Chefsessel sei “sonst nichts Besonderes” dabei, sagen zwei, die die Liste gesehen haben, übereinstimmend und unabhängig voneinander. Bedeutet: Vermutlich werden es Schmitt, Albrecht oder Nix. Die beiden Unions-Kandidaten – Kunstbanause gegen Parteisoldat – bringen aber jeweils einen Malus mit, der sich bei der nächsten Kommunalwahl in zwei Jahren gegen die CDU richten könnte. Zumal die Partei in Trier ihr einstiges Alleinstellungsmerkmal längst verloren hat. Auf der einen Seite bedroht sie eine sachlich auftretende AfD, die im Theaterskandal keinen Fehler gemacht hat, auf der anderen Seite mit Wolfram Leibe ein sozialdemokratischer Oberbürgermeister, dessen Strahlkraft weit in das bürgerliche Lager hineinreicht. Der Kulturdezernent wäre ein Pfund, mit dem die Union künftig wuchern könnte. Bislang sieht es nicht so aus, als ob dies gelingt.

Fast scheint es so, als ob eine ausgleichende Gerechtigkeit walten würde. “Wir werden die SPD als zweitstärkste Kraft im Rat nicht aus der Stadtregierung ausschließen. Die großen Fraktionen müssen in den Dezernaten präsent sein”, hatte Ex-Fraktionschef Ulrich Dempfle noch vor etwas mehr als zweieinhalb Jahren generös getönt. Jetzt, wo dieses Wort offenbar nichts mehr gilt, trägt die Union auch allein die Last der Verantwortung. Die Zocker könnten sich verzockt haben. Oder, wie es schon Bertolt Brecht in seinem Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens im Blick auf zwei suboptimale Alternativen ausgedrückt hat: Ja, mach’ nur einen Plan! Sei nur ein großes Licht! Und mach dann noch ’nen zweiten Plan. Geh’n tun sie beide nicht.



