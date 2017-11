M&S Zahntechnik GbR erhält Landespreis

TRIER. Seit 1998 verleiht das Land Rheinland-Pfalz jährlich den Landespreis für beispielhafte Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. Das Trierer Unternehmen M&S Zahntechnik GbR wird in diesem Jahr für die beispielhafte Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ausgezeichnet.

Detlef Placzek, Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV), und Alexander Dombrowsky von der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU) informierten die diesjährigen Preisträger bei einem gemeinsamen Besuchstermin vor Ort. Begleitet wurden sie vom Landtagsabgeordneter Sven Teuber (SPD). Er hatte das Unternehmen aus Trier vorgeschlagen und freute sich, dass sein Vorschlag nun Früchte trägt. Auch Christian Neuenfeldt, Referatsleiter der Handwerkskammer Trier, begleitete diesen Termin.

Am 9. November 2017 erfolgte der Betriebsbesuch der Herren Placzek und Dombrowsky, um die Geschäftsführung des Mittelbetriebs M&S Zahntechnik GbR in Trier über die beabsichtigte Ehrung in Kenntnis zu setzen. war bei der Überbringung dieser schönen Nachricht anwesend.

Die offizielle Preisverleihung wird durch Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler am 4. Dezember in Mainz vorgenommen.

Die M&S Zahntechnik GbR hat bereits im Jahr 2010 die Jury mit der beispielhaften Beschäftigung schwerbehinderter Menschen überzeugt. Seitdem hat sich die Anzahl der Beschäftigten von elf auf 25, hiervon fünf mit einer Schwerbehinderung, erhöht. Mit einer Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen von 20 Prozent liegt der Betrieb weit über der vom Gesetzgeber vorgegebenen Quote von fünf Prozent. Die fünf Menschen mit Behinderungen sind in unterschiedlichen Geschäftsbereichen eingesetzt.

Die M&S Zahntechnik GbR legt großen Wert auf die Integration und die Schaffung gleichwertiger Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiterschaft. Darüber ist ein großes Engagement mit verschiedenen Kooperationspartnern zur Förderung der betroffenen Menschen in ihrem Arbeitsleben zu verzeichnen.

Die Landessozialverwaltung sucht jährlich Betriebe der Privatwirtschaft sowie Dienststellen der Öffentlichen Verwaltung mit Sitz in Rheinland-Pfalz, um das besondere Engagement von Arbeitgebern mit dem Landespreis für beispielhafte Beschäftigung schwerbehinderter Menschen zu würdigen. Mit der öffentlichen Anerkennung vorbildlicher Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sollen zugleich andere Betriebe und Dienststellen motiviert werden, dem guten Beispiel zu folgen und schwerbehinderten Menschen eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt zu geben.

Die Entscheidung über die Preisträger der jeweiligen Kategorie erfolgt durch den Beratenden Ausschuss des LSJV. Dieses Gremium setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern von Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Gewerkschaften, der Bundesagentur für Arbeit, Verbänden behinderter Menschen und des Landes zusammen.

In diesem Jahr werden Preise in den Kategorien: Nichtbeschäftigungspflichtige Betriebe, Betriebe bis 100 Mitarbeiter, Öffentlicher Dienst und ein Sonderpreis vergeben. (tr)



