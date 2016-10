Museum am Dom bis 7. November geschlossen

TRIER. Das Museum am Dom bleibt nach Ende der Nero-Ausstellung bis zum 7. November einschließlich geschlossen. In dieser Zeit wird die Nero-Ausstellung abgebaut und die Präsentation der Sammlung wieder hergerichtet. Ab Dienstag, 8. November, ist das Museum wieder werktags von neun bis 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 17 Uhr zu besuchen.

Trotz der Schließung findet bereits am Freitag, 4. November, 20 Uhr, das erste “Freitagskonzert im Museum” der Saison 2016/17 als Konzert für zwei Flügel statt. Zum 100. Todesjahr von Max Reger spielen Andreas Rothkopf und Tatevik Mokatsian Werke von Mozart, Schumann und Reger. (tr)