TRIER. In diesem Jahr zeigt das Museum am Dom in der Reihe “Reif für die Kunst” die so genannte “Hallersche Papierkrippe”. Staunende Hirten, lärmende Reiter, eine exotische Karawane und inmitten all dessen die Heilige Familie. Flankiert von Dattelpalmen findet das Weihnachtsgeschehen in einer barocken Ruine, eingebettet in der Tiroler Bergwelt, statt. Wie ein barockes Welttheater breiten mehr als 300 Einzelfiguren das Weihnachtsgeschehen für den Betrachter aus. Der Detailreichtum und die Erzählfreude lassen überall neue, spannende Szenen entdecken.

In einer Führung stellt die Kuratorin der Ausstellung, Kirstin Mannhardt, am Freitag, 14. Dezember, um 14.30 Uhr, die Tradition der barocken Papierkrippen aus Tirol vor. Dabei wird auch erläutert, wie diese Kunstwerke gefertigt wurden und welche Ideen und Geschichten sich hinter den dargestellten Szenen verbergen. Im Anschluss gibt es wie immer Kaffee und Kuchen und die Möglichkeit, sich über das Gehörte auszutauschen.

Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, wird um Anmeldung unter 0651/7105-255 oder museum@bistum-trier.de gebeten. Der Eintritt kostet acht Euro (inklusive Kaffee und Kuchen).

Reif für die Kunst ist eine Veranstaltungsreihe im Museum am Dom und im Stadtmuseum Simeonstift Trier für aktive Menschen reiferen Semesters. (tr)



