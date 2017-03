TRIER. Am 2. April führt der syrische Gästeführer Farhan Allafi um 15 Uhr in arabischer Sprache durch das Stadtmuseum Simeonstift. Er führt ein in die Stadtgeschichte der ältesten Stadt Deutschlands und gibt einen Überblick über die Kunstwerke in der Dauerausstellung. Die Führung dauert etwa eine Stunde und kostet sechs Euro Eintritt pro Person (ermäßigt: vier Euro). Für Geflüchtete ist der Eintritt frei. (tr)



