Museum international – Führung auf Arabisch

TRIER. Als älteste Stadt Deutschlands hat Trier eine bewegte und spannende Geschichte. In einer Überblicks-Führung am Sonntag, 13. November, 15 Uhr, im Stadtmuseum Simeonstift beleuchtet der syrische Museumsführer Farhan Allafi in arabischer Sprache, wie sich die Stadt von der Römerzeit bis heute entwickelt hat und welche wichtigen Einflüsse und Impulse dabei von Einwanderern ausgegangen sind. Der Eintritt für geflüchtete Personen und deren Begleiter ist frei, die Führung eignet sich sowohl für Arabisch-Muttersprachler als auch für Lernende. Eintritt sechs Euro (für Geflüchtete: Eintritt frei). (tr)

Erstellt am Autor