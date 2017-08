Musik, Führungen und Sport an der Porta

TRIER. Am Mittwoch, 16. August, geht es im “WunschBrunnenhof” weiter, und zwar mit so viel Groove, dass zwei Vokale gar nicht ausreichen: “Feeling Grooovy” haben sich deshalb ein drittes “o” dazu genommen und begeistern mit einem Programm, das gleichzeitig eine Hommage an die großen Liederschreiber Simon & Garfunkel ist und doch deutlich mehr ist. DieMusiker machen sich die bekannten Songs nämlich mit jeder Menge Funk und guter Laune zu eigen. Am Konzertabend dürfte langes Sitzen kaum möglich sein.

Los geht es um 19:30 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro. Tickets sind im VVK bei ticket regional oder an der Abendkasse erhältlich.

Musikalisch weiter geht es im Brunnenhof direkt am darauffolgenden Donnerstag, 17. August. Dann feiert “Jazz im Brunnenhof” mit dem traditionellen “Regionalabend” seinen diesjährigen Höhepunkt. Zu Gast diesmal ist mit Robbi Nakayama nicht nur ein waschechter Wiederholungstäter, der die Zuschauer schon vor zwei Jahren als jüngster “Jazz Im Brunnenhof”-Artist überhaupt begeisterte, sondern auch Echo-Preisträger Nils Wogram, der mit Kollege und musikalischem Kompagnon Thomas Bracht anreist. Sowohl er als auch Robbi Nakayama, den es mittlerweile zum Studium nach Leipzig verschlagen hat, präsentieren tiefgründige und doch rhythmisch-funkige Eigenkompositionen, die den Brückenschlag zwischen zeitgenössischer und alter Musik wagen.

Los geht es um 20 Uhr, der Eintritt kostet an der Abendkasse 18 Euro, im Vorverkauf bei ticket regional oder in der Tourist-Information an der Porta Nigra nur 15 Euro.

Zwar sind zwei von drei Touren bei “Trier für Treverer” an diesem Wochenende bereits ausverkauft, Chancen haben interessierte Insider aber noch für die Führung “Verborgene Predigten” von Prof. Dr. Gunther Franz, der in einer unterhaltsamen Führung Trier zur Reformationszeit porträtiert. Ausgangspunkt ist hierbei das Jahr 1559, als sich in Trier dramatische Szenen abspielten, Caspar Olevian seine mitreißenden Predigten hielt und kurfürstliche Truppen die Stadt belagerten. Besucht wird unter anderem das Geburtshaus Olevians mit dem sonst nicht zugänglichen Kellergewölbe, in dem er predigte, die alte Universität in der Dietrichstraße und das Kloster St. German.

Los geht es um 15 Uhr, die Führung dauert ca. zwei Stunden. Tickets zum Preis von 12,50 Euro gibt es ebenfalls bei ticket regional oder in der Tourist-Information an der Porta Nigra. Da der Treffpunkt der Eingang des Caspar-Olevian-Saals ist, müssen die Tickets vor Ort bereits vorliegen.

Am Sonntag, 20. August, ist es dann schließlich soweit: Triers erster “Roman Run” findet quer durch Trier statt. Vor zwei Jahren noch als “Urbanian Run” in den Startlöchern, wird in diesem Jahr der Fokus auf einen Streckenverlauf entlang der römischen Kulturdenkmäler gelegt. Der Spaß ist aber der gleiche geblieben: Auf wahlweise 5 oder 10 Kilometern müssen verschiedene Hindernisse überwunden, Kraft und Ausdauer bewiesen werden. Doch keine Angst: Kein Hochleistungssport wird verlangt, sondern einfach Spaß an der Herausforderung. Prämiert wird außerdem das beste Kostüm – wer sich also echt römisch in Schale wirft, hat gute Chancen, einen ganz besonderen Pokal mit nach Hause zu nehmen.Präsentiert wird die Prämierung, die direkt im Anschluss an den Lauf erfolgt, von der Trier Tourismus und Marketing GmbH. Kostümwillige Mitläufer können sich vor Ort zum “Sonderwettbewerb” anmelden. Alle weiteren Informationen zum zeitlichen Ablauf und den Teilnahmekonditionen finden Interessenten unter diesem Link. (tr)



