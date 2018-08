Musik, Tanz und Schauspiel beim Theaterfest

TRIER. Mit einem Theaterfest eröffnet das Theater Trier am Samstag, 8. September, ab 14 Uhr die neue Spielzeit 2018/19.

Auch in diesem Jahr wird die neue Saison festlich eröffnet. Los geht es mit einer Begrüßung und Eröffnung durch den neuen Intendanten Manfred Langner um 14 Uhr im Großen Haus, die vom Kinder- und Jugendchor begleitet wird. Eine gute Gelegenheit, die vielen neuen Gesichter im Theater kennenzulernen. Zum Beispiel bei einer der vielzähligen öffentlichen Proben, unter anderem von “Don Giovanni“ oder “Marx‘ Bankett“.

Unter dem Motto “Spielzeitlabyrinth“ können sich die Gäste in Bereiche hinter der Bühne entführen lassen – dort wo die Aufführungen des Theaters entstehen. So kann das Theater einmal ganz neu entdeckt werden. Dabei kann man die Möglichkeiten der im Sommer eingebauten neuen Beleuchtungsanlage in den Technikshows sowie die Verwandlungsfähigkeit der Großen Bühne erleben. Die Maskenbildnerei zeigt den Gästen auf diesem Theaterfest ihr großes handwerkliches Können, indem man sich in andere Rollen verwandeln lassen kann – hier kommen Originalteile aus der letzten Spielzeit zum Einsatz.

Das Kinderschminken wird dabei selbstverständlich nicht vergessen. Und es können Theater-Kostüme ersteigert werden: Auf dem Cat-Walk präsentieren die Tänzerinnen und Tänzer des neuen Ensembles schillernde Theater-Kostüme. Mitbieten lohnt auf jeden Fall.

Im Foyer gibt es mit Jazzmusik von “Conny Hain & Band“ perfekte musikalische Unterhaltung. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen im Foyer und gegrillten Speisen im Theatergarten bestens gesorgt. Die kleinen Gäste können an einem Improvisations-Workshop mit der Theaterpädagogin teilnehmen, eine Vorschau zum diesjährigen Weihnachtsmärchen “Der Zauberer von Oz“ erleben oder bei einem Mitmachkonzert gemeinsam singen.

Zum Abschluss des Theaterfestes bietet das Theater mit einer festlichen Gala um 19 Uhr im Großen Haus zahlreiche Darbietungen aller Sparten, die einen Einblick sowie eine Vorschau auf eine anregende und spannende Spielzeit geben. Zur Aufführung kommen Ausschnitte aus “Pariser Leben“, “Don Giovanni“, “Blue Jeans“, “Die lustigen Weiber von Windsor“ und auch der weltberühmte Sirtaki aus “Zorbas“.

Der Eintritt zum Theaterfest ist frei. Kostenfreie Karten gibt es an der Theaterkasse. (tr)



