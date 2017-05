Musik von Mozart bis Gershwin

Bernkastel-Kues. Zu einem Opernabend der besonderen Art lädt das Cusanus-Geburtshaus bei seiner nächsten Veranstaltung ein. Erklingen werden Arien und Salonmusik von Mozart bis Gershwin. So die Arie “Una donna a quindici anni“ aus Mozarts Oper Cosi fan tutte ebenso wie die Arie “Wohl denn, gefasst ist der Entschluss“ aus “Die lustigen Weiber von Windsor” von Otto Nicolai. Gershwin ist mit “Summertime” vertreten. Aber auch die Fantaisie Impromptu, Op. 66 von Frédéric Chopin wird das Programm bereichern.

Gestaltet wird der Abend von der Sopranistin Maria-Eunju Park, der Oboistin Judith Schaible und Ursula Wawroschek am Flügel. Die Musikerinnen leben in Aachen und treten regelmäßig sowohl als Solistinnen als auch im Ensemble konzertant in Erscheinung. Wawroschek hat sich neben ihrer Tätigkeit als Pianistin auch einen Namen als Kabarettistin gemacht.

Der Eintritt beträgt 15 Euro, im Vorverkauf an der Museumskasse, unter 06531-2831 und per Mail unter geburtshaus@bernkastel-kues.de 13 Euro.



